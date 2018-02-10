По меньшей мере 27 человек погибли в столкновении автобуса столкнулся с мотоциклом на индонезийском острове Ява
Как передает Франс Пресс, в автобусе находились не менее 40 человек. Как отмечает агентство, в результате ЛТП автобус несколько раз перевернулся.
Комментарии6
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gvs 10 февраля 2018 | 21:10
Столкнулся с мотоциклом Бэтмена?
oleg_z 10 февраля 2018 | 21:22
Кто-то явно был нетрезв. Мотоциклист, водитель автобуса или тот, кто набирал текст этой новости. Насчет мотоциклиста и водителя не уверен.
toyama_tokanawa99 10 февраля 2018 | 21:24
Массы этих средств несоизмеримы, последствия столкновения противоречат законам физики...
gardaratat 10 февраля 2018 | 23:00
toyama_tokanawa99:
путлер выжил?
kokan 10 февраля 2018 | 21:33
На Эхе таки что-то употребляют. Я уже забыл аббревиатуру ЛТП. Наверное кто-то из старых посетителей ЛТП не может забыть это учреждение.
real_minin 10 февраля 2018 | 22:03
Гастарбайтеры-новостники на сайте достали... Не приличное СМИ, а помойка. Как вы думаете, вас станут всерьез воспринимать после такого отношения к русскому языку?