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21:03, 10 февраля 2018

Третий по значимости чиновник в американском минюсте Рейчел Брэнд намерена уйти в отставку

Как передает «Голос Америки», после девяти месяцев работы в Министерстве Брэнд испытывает растущее давление в связи с заявлениями президента Дональда Трампа о минюсте и ФБР. Непосредственным начальником Брэнд является замгенпрокурора Род Розенстайн. На него возложен надзор за расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Комментарии

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soviet_spy 10 февраля 2018 | 21:09

У Москвы длинные руки...

metvlag 10 февраля 2018 | 21:49

soviet_spy: У Москвы ноги длинные и ее сейчас ими вперед выносят.

aleksandr39 10 февраля 2018 | 22:00

soviet_spy: Российский народ даже мечтать о таком не может .

dr_alfalcon 10 февраля 2018 | 22:12

soviet_spy: Т.е. Москва мстит своему ставленнику Трампу убирая его сторонников. Забористую дурь , похоже, подвезли на Лахту2 ( новый офис кремлеботов).

raffal 10 февраля 2018 | 22:56

soviet_spy: У Москвы длинные руки...
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Ну, вот...Москва категорически отрицает всякое вмешательство во внутренние дела США, а Вы что....предатель, изменник Родины? Нет, всёвыврёти и настамнет! И вообще, Вы это...РУСОФОБ за печеньки госдепа!;)

sasass 10 февраля 2018 | 21:19

Трампу инопланетяне помогают , что ли расправляться со своими врагами...

sergej17 10 февраля 2018 | 21:24

sasass: Думаю, московитские триллионы.

metvlag 10 февраля 2018 | 21:54

sasass: Друг любезный, эта дама была назначена Трам пом. если ты этог не понял. Она 9 месяцев в Минюсте работает, а Трамп уже год как президент.
Просто выдавливают людей Трампа из Минюста США.

dr_alfalcon 10 февраля 2018 | 22:14

sasass: Враг - это член команды Трампа, которую он же назначил. Вы когда пьете , хоть закусывайте ,а то дичь лютую задвигаете, а нам это читать. Вы хоть окружающих пожалейте , коли себя не жалко ;)

ara_1 10 февраля 2018 | 22:22

dr_alfalcon: Враг- это Розенстайн. Один из многих. По подложным обвинениям, человек Трампа Джефф Сешнс, был вынужден "самоустраниться". После этого, в деле "расследования Мюллера" главным стали Мюллер и Розенстайн. Как и предполагалось, оба они по уши завязаны с Хиллари, Обамой и Демами.

dr_alfalcon 11 февраля 2018 | 00:17

ara_1: По подложным обвинениям - считают российские эксперты, но никто кроме команды Трампа с этим не согласен . Как мило ;) Напоминает историю с тем, что Хиллари - агент Кремля. Вброс сделал путлер со ссылкой на команду Трампа. Пипл рашки-говняшки(Цитата) - схавал, а в США так и не только не нашли доказательств этого бреда , но даже не выдвинули обвинений против Хилари ;) Хе-хе-хе.

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