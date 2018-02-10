Третий по значимости чиновник в американском минюсте Рейчел Брэнд намерена уйти в отставку

Как передает «Голос Америки», после девяти месяцев работы в Министерстве Брэнд испытывает растущее давление в связи с заявлениями президента Дональда Трампа о минюсте и ФБР. Непосредственным начальником Брэнд является замгенпрокурора Род Розенстайн. На него возложен надзор за расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в американские выборы.