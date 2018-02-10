Третий по значимости чиновник в американском минюсте Рейчел Брэнд намерена уйти в отставку
Как передает «Голос Америки», после девяти месяцев работы в Министерстве Брэнд испытывает растущее давление в связи с заявлениями президента Дональда Трампа о минюсте и ФБР. Непосредственным начальником Брэнд является замгенпрокурора Род Розенстайн. На него возложен надзор за расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в американские выборы.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
soviet_spy 10 февраля 2018 | 21:09
У Москвы длинные руки...
metvlag 10 февраля 2018 | 21:49
soviet_spy: У Москвы ноги длинные и ее сейчас ими вперед выносят.
aleksandr39 10 февраля 2018 | 22:00
soviet_spy: Российский народ даже мечтать о таком не может .
dr_alfalcon 10 февраля 2018 | 22:12
soviet_spy: Т.е. Москва мстит своему ставленнику Трампу убирая его сторонников. Забористую дурь , похоже, подвезли на Лахту2 ( новый офис кремлеботов).
raffal 10 февраля 2018 | 22:56
soviet_spy: У Москвы длинные руки...
_________________________________
Ну, вот...Москва категорически отрицает всякое вмешательство во внутренние дела США, а Вы что....предатель, изменник Родины? Нет, всёвыврёти и настамнет! И вообще, Вы это...РУСОФОБ за печеньки госдепа!;)
sasass 10 февраля 2018 | 21:19
Трампу инопланетяне помогают , что ли расправляться со своими врагами...
sergej17 10 февраля 2018 | 21:24
sasass: Думаю, московитские триллионы.
metvlag 10 февраля 2018 | 21:54
sasass: Друг любезный, эта дама была назначена Трам пом. если ты этог не понял. Она 9 месяцев в Минюсте работает, а Трамп уже год как президент.
Просто выдавливают людей Трампа из Минюста США.
dr_alfalcon 10 февраля 2018 | 22:14
sasass: Враг - это член команды Трампа, которую он же назначил. Вы когда пьете , хоть закусывайте ,а то дичь лютую задвигаете, а нам это читать. Вы хоть окружающих пожалейте , коли себя не жалко ;)
ara_1 10 февраля 2018 | 22:22
dr_alfalcon: Враг- это Розенстайн. Один из многих. По подложным обвинениям, человек Трампа Джефф Сешнс, был вынужден "самоустраниться". После этого, в деле "расследования Мюллера" главным стали Мюллер и Розенстайн. Как и предполагалось, оба они по уши завязаны с Хиллари, Обамой и Демами.
dr_alfalcon 11 февраля 2018 | 00:17
ara_1: По подложным обвинениям - считают российские эксперты, но никто кроме команды Трампа с этим не согласен . Как мило ;) Напоминает историю с тем, что Хиллари - агент Кремля. Вброс сделал путлер со ссылкой на команду Трампа. Пипл рашки-говняшки(Цитата) - схавал, а в США так и не только не нашли доказательств этого бреда , но даже не выдвинули обвинений против Хилари ;) Хе-хе-хе.