Почти 2,5 тыс. нарушений закона выявила комиссия Генпрокуратуры по итогам масштабных проверок в Дагестане
Возбуждено более 70 уголовных и 430 административных дел. Генпрокурор Юрий Чайка сегодня представил в Махачкале нового прокурора республики Дениса Попова и сформулирован новые требования к республиканскому ведомству.
В настоящее время арестованы ВРИО премьера Дагестана, двое его заместителей, бывший министр образования республики, мэр Махачкалы и главный архитектор города.
Комментарии8
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soviet_spy 10 февраля 2018 | 21:07
Новость из рубрики ВОТ ТОЖЕ СЛУЧАЙ БЫЛ:
“Глава Дагестана заявил, что республике не хватает денег (4,5 млрд руб.) на выплату зарплаты бюджетникам до Нового года.
Франция обвинила сенатора от Дагестана в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 миллионов евро за покупку 5 вилл”.
sasass 10 февраля 2018 | 21:14
Вот так бы проверить по всей стране и в какое астрономическое число выльется на голову обнищавшего народа ...
curious69_ 10 февраля 2018 | 21:19
Вот что интересно... Цари в своё время завоевали территорию, на которой жили племена ,впоследствии административно собранные в колонию - "Дагестан". При совке Дагестан управлялся строго централизовано при участии местных "комунистов". Сейчас после 25 лет вольницы опять вводится управление КОЛОНИАЛЬНОЙ администрацией из Москвы. История движется по спирали.
ura_123 10 февраля 2018 | 21:35
А ежели копнуть чечению?
Правда,кто же позволит...
ed10075 10 февраля 2018 | 21:38
А сколько дел будет возбуждено, когда проверят самою Генеральную прокуратуру!
Сколько миру интересного откроется!
virgenu 10 февраля 2018 | 21:48
Лицо путинского режима, в любом регионе будет такой же результат.Проблема системная, удалением ногтей гангрену не излечить. Нужна кардинальная операция по смене режима, основанного на коррупции и воровстве. Лекарство, проверенное в Финляндии, Британии, США, Японии и других цивилизованных странах одно: прямые честные выборы чиновников, лишение их разрешительных функций, перекрестный контроль ветвей власти, независимость судов, как и всех ветвей власти, жёсткий контроль и гласность со стороны избирателей.Увы при Путине реформы невозможны, Путин сам пособник и участник системы коррупции.
vadimp 10 февраля 2018 | 21:54
Хорошо поработали! Аж 2,500.
Токмо вот, а где они были раньше?
karabay 10 февраля 2018 | 23:02
Васильев с Поповым Дагестан не удержат, загорится со всех углов, не поспеют тушить, однако...