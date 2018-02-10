Почти 2,5 тыс. нарушений закона выявила комиссия Генпрокуратуры по итогам масштабных проверок в Дагестане

Возбуждено более 70 уголовных и 430 административных дел. Генпрокурор Юрий Чайка сегодня представил в Махачкале нового прокурора республики Дениса Попова и сформулирован новые требования к республиканскому ведомству.

В настоящее время арестованы ВРИО премьера Дагестана, двое его заместителей, бывший министр образования республики, мэр Махачкалы и главный архитектор города.