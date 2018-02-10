Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд против Вашукевич, известной как «Настя Рыбка» и  Александра Кириллов

Об этом «Интерфаксу» сообщил официальный представитель предпринимателя. По его словам, Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации.

Между тем, сама Настя Рыбка продолжает утверждать, что ее заявление об изнасиловании на яхте миллиардера было шуткой, как она выразилась, над мировым трендом.

Именно в рамках этого иска суд обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к расследованию ФБК про отношения Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Представитель миллиардера уточнил, что оппозиционер Алексей Навальный не является ответчиком по иску, не смотря на то, что использовал эти данные в своем расследовании.