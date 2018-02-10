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21:00, 10 февраля 2018

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд против Вашукевич, известной как «Настя Рыбка» и  Александра Кириллов

Об этом «Интерфаксу» сообщил официальный представитель предпринимателя. По  его словам, Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации.
Между тем, сама Настя Рыбка продолжает утверждать, что ее заявление об изнасиловании на яхте миллиардера было шуткой, как она выразилась, над мировым трендом.
Именно в рамках этого иска суд обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к расследованию ФБК про отношения Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Представитель миллиардера уточнил, что оппозиционер Алексей Навальный не  является ответчиком по  иску, не смотря на то, что использовал эти данные в своем расследовании.

Комментарии

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budweiser23 10 февраля 2018 | 21:34

Лихо ельцинский зять уводит всех по ложному следу!

Но, наш герой имеет своё почётное "третье" место по шкале Кинси...

Шкала Кинси имеет следующий вид:
Рейтинг
Описание
0
Исключительная гетеросексуальность
1
Преимущественная гетеросексуальность, единичные проявления гомосексуальности
2
Преимущественная гетеросексуальность, неслучайные проявления гомосексуальности
3
Бисексуальность
4
Преимущественная гомосексуальность, неслучайные проявления гетеросексуальности
5
Преимущественная гомосексуальность, единичные проявления гетеросексуальности
6
Исключительная гомосексуальность
X
Асексуальность

meister_luvin 10 февраля 2018 | 21:36

budweiser23:

Ай да Навальный! Из одного видеосюжета - целый сериал получился. Хорошее будет голосование 18.03 !!!

idshoohov 10 февраля 2018 | 22:28

"Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации. "
Кому не давал? КГБ? ФСБ?

idshoohov 10 февраля 2018 | 22:42

idshoohov: Я вот не пойму. Получается, что Дерипаска признаёт, что они в компании на яхте занимались постыдным делом, раз его так задело, что одна из их компании написала об этом. Его почему то больше волнует, не то, что он занимался постыдным делом, а то, что узнали о этом.
С другой стороны, по моему, это типично для нынешенй власти. Делать что-нибудь постыдное, а потом не признавать этого. То самолёт собьют, то на другую страну нападут, то человека убьют. Ну а про воровство из казны и говорить нечего

snagging 10 февраля 2018 | 21:38

Дерипаска такой же как и рыбка. Проститутка. То под Ельциным, то под Путиным. Хорошо подмахивает, любой власти сгодится.

vladimir_na_echo 10 февраля 2018 | 21:43

А кто все эти люди??? Не, правда.

gaut 10 февраля 2018 | 21:44

Так он еще и не мужик! Побежал в карманный суд, обиженно писать на проститутку. Чмошник...

nikchimzwet886 10 февраля 2018 | 22:01

gaut: Да, в Высокий Суд Лондона побоялся подавать.

paix 10 февраля 2018 | 21:48

что-то здесь не то, если ФБК не трогает через суд...
что-то другое задумал мстительный олиг

gramotei 10 февраля 2018 | 21:49

АЙ ДА НАВАЛЬНЫЙ!!! КАК ГРАМОТНО ОСИНОЕ ГНЕЗДО РАЗВОРОШИЛ!!! РЕСПЕКТ ЛЁШИ!!!

(комментарий скрыт)

aleksei123m 10 февраля 2018 | 21:54

Прекрасное развитие действа...
Интересно, как при таком, мягко говоря, скудоумии, он смог стать олигархом ?
Что-то не то в нашем королевстве.

kir_pich_101 10 февраля 2018 | 21:55

Забегали! Как палку в муравейник.
Щас эта Вобла ещё выкинет чего-нибудь...

nalix 10 февраля 2018 | 21:58

Умница Алексей. Разворошил осиное гнездо.

j_partizan 10 февраля 2018 | 22:02

Элита похожая на дерьмо.

baguz 10 февраля 2018 | 22:05

Алекс, беги...проси убежища, глаза на ж*пу натянет Дерипаска...(наверное, не успел...)

clandestino 10 февраля 2018 | 22:31

Ну, иск и что? Ну, вернёт Настя Олегу ранее выплаченные им деньги, да и то, возможно, в белорусской валюте. Если выиграет дело. А за это время она столько всего расскажет! Девушка, уже понятно, что общительная и осведомлённая. Попросил бы у неё прощения, возместил бы ей репутационные и прочие неудобства, глядишь - оно бы и рассосалось.

gramotei 10 февраля 2018 | 22:33

ТЕПЕРЬ ДЕРИПАСКА ДОЛЖЕН ПОМЕНЯТЬ ФАМИЛИЮ НА ДЕРИРЫБКА..............

odiniznas 10 февраля 2018 | 23:44

Оне там посовещались, поматерились и решили, что чтобы вывести из скандала "Папу", надо не тягаться в этот раз с Навальным, а разделаться для начала "в правовом поле" с девицей. Главное, чтобы расследование Навального в целом не допустить к дальнейшему распространению на том основании, что оно включает личную информацию, выложенную Рыбкой-сексакулой. А в Кремле расследование, естественно, никого не заинтересует. Они наверняка давно в курсе. Папочка и на "папу", где надо лежит на всякий случай, если это не с ведома Самого. А если Сам в курсе и давал, например, поручения обоим фигурантам работать по США, то вообще "сексакула" по глупости секреты государственные выдает. Так что свою порцию мата(по меньшей мере) от высшей власти и "Руслан" и "Папа" заслужили в любом случае. В следующий раз придется им без девочек плавать.

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