В Минсвязи согласовали сроки хранения данных абонентов согласно «закону Яровой»
По сведениям РБК, российские сотовые операторы будут обязаны хранить аудиозаписи звонков и СМС-сообщения полгода, начиная с 1 июля, а интернет-трафик, в том числе переписку в мессенджерах, сообщения на электронной почте и историю серфинга, — в течение месяца с 1 октября. Публикация проекта постановления ожидается после выборов президента России.
Комментарии9
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akademik_ugarov_56 10 февраля 2018 | 20:40
Я считаю необходимо устанавливать микрофоны на каждой кухне. Именно там по статистике происходит большинство заговоров против Законной Власти.
prostovanya 10 февраля 2018 | 20:51
akademik_ugarov_56: Желательно сразу при строительстве...
jblack2 10 февраля 2018 | 21:00
akademik_ugarov_56: не переживайте и микрофоны и камеры есть в смартфонах, ноутбуках и даже продвинутых телевизорах.
Так что - все под контролем у тех кому надо (у бывших работодателей Сноудена).
orein51 10 февраля 2018 | 21:00
Любопытно. Спросил у коллеги с интернетом, что там у него с почтой. Ответ: "Сотни писем хранятся с 2000-какого-то по сейчас На хрена козе баян?" Он же о лицебуке: "Там вообще все послания, что когда-то были..."
vadimp 10 февраля 2018 | 21:09
Как в КГШном государстве да без слежки за гражданами?
curious69_ 10 февраля 2018 | 21:34
При развитом феодализме право на САМОДУРСТВО имели знатные люди по праву рождения. Некоторые из самых "умных" диктовали обществу свои прихоти ,противоречащие законам природы, совершенно не ведая о их существовании и это неизменно заканчивалось кровавыми бунтами и революциями. И било в первую очередь по головам самодуров. ( казни королевских и дворянских семей - последняя - казнь Романовых). А вот когда "демократию" внедряют в ПОСТ-ФЕОДАЛЬНОЕ общество ( Россия), то право на самодурство приобретают случайные людишки , попавшие на волну услужения неоцарю "президенту". ( различные психбольные МИЗУЛИНЫ,ФЁДОРОВЫ и т.д. Не ведают ТВАРИ ,что творят и законы хранения и обработки информации им ПОФИГ и дополнительные затраты и БЕССМЫСЛЕННОСТЬ этих мер , из за принципиальной невозможности обработки этой информации. Но их ДУРНЫЕ головы не полетят первыми в отличии от голов прошлых царей.
j_partizan 10 февраля 2018 | 21:49
Страна деградирует по всем направлениям.
kaplan911 10 февраля 2018 | 21:55
Собирались хранить данные 3 года, потом 2.......1.....плгода, а теперь 1 месяц ?!
Интересно, что эта Яровая потребляет, какую травку ?
grossalex022018 10 февраля 2018 | 22:25
Любой человек, который хоть раз серьезно занимался обработкой данных вам скажет - хранить и обрабатывать это разные вещи, задачи и вычислительные мощности. При этом надо четко осознавать кто на этом реально наварится в офигенных размерах - те-же кто гребет с оснащения Роснефти и московских школ, кто строит дата-центры без проведения тендеров. Жалкие крохи оставят региональным компашкам. Для рашкован пересмотрят тарифы в сторону повышения, как это уже делалось.