В Минсвязи согласовали сроки хранения данных абонентов согласно «закону Яровой»

По сведениям РБК, российские сотовые операторы будут обязаны хранить аудиозаписи звонков и СМС-сообщения полгода, начиная с 1 июля, а интернет-трафик, в том числе переписку в мессенджерах, сообщения на электронной почте и историю серфинга, — в течение месяца с 1 октября. Публикация проекта постановления ожидается после выборов президента России.