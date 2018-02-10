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20:32, 10 февраля 2018

Жительница Нагорного района Москвы решила добиться уборки снега в своем дворе, написав на сугробах «Навальный»

Об этом в Твиттере сообщила ее соседка, сопроводив публикацию соответствующими фотографиями. Спустя некоторое время пришли сотрудники коммунальных служб и принялись убирать снег. Работу дворников девушка сняла на видео и опубликовала. «Это работает. Пользуйтесь,» – написала автор ролика.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 10 февраля 2018 | 20:38

Браво!!! Отличный троллинг ваты и отличный способ заставить ворье работать!! Даешь везде такие надписи!!

lenin3 10 февраля 2018 | 20:41

russkie_za_sverjenie: в принципе, с таким же эффектом будет работать надпись про Пуй Хутина...)))

astet 10 февраля 2018 | 20:50

lenin3: наиболее злободневным и неподсудным
очевидно следует признать
"Бойкот выборам!"

pavelmistery 10 февраля 2018 | 21:19

Навальный настолько могуществен, что одно упоминание его фамилий на сугробах заставляет коммунальные службы работать вовсю. Это то, чего никак не может добиться Путин за годы своего правления ))

sergej17 10 февраля 2018 | 21:30

lenin3: Везде на сугробах написать перед выборами - мобилизуют всех силовиков, отчего Навальный нормально проведёт акцию.

vasilevich58 10 февраля 2018 | 21:59

Слово из трёх букв потребовало бы меньше трудовых затрат.

gordy 10 февраля 2018 | 23:50

«Это работает. Пользуйтесь,»

А вечером к ней в дверь вломился ОМОН?

ergep 10 февраля 2018 | 21:39

lenin3: Так не пойдет - они одно слово уберут, а остальное оставят

inna2101 10 февраля 2018 | 20:42

russkie_za_sverjenie: еще можно на стенах, где штукатурка осыпалась и нужен ремонт. Классный способ. Или "Навальный" или "воры" - про воров, думаю, тоже сработает)))

seryj_wolk 10 февраля 2018 | 20:59

inna2101: Девушка показала себя творческим человеком. Думаю, что ее инновацией будет пользоваться население рфии на всю катушку.
Тем не менее смешно от этой рфской гнилой политики.

terens 10 февраля 2018 | 20:44

russkie_za_sverjenie: не повторяйте это дома. Вас посадят на 15 суток а снег уберут за ваш счет.

yazva_sibirskaya 10 февраля 2018 | 21:31

terens: а кто докажет? Можно вытоптать слова, вон уже топтали.

terens 10 февраля 2018 | 23:25

yazva_sibirskaya: соседи стуканут. в окно же все видно, а медали все хотят получить.

sisyanfashist 10 февраля 2018 | 20:44

russkie_za_sverjenie: При чем тут троллинг?Обычная игра на эмоциях ,у меня например коврик перед входной дверью на одну половину синий на другую желтый , гости так стараются ноги вытирать что про грязные следы на кафеле я просто забыл!)

rassvet_12 10 февраля 2018 | 20:47

russkie_za_sverjenie: Браво! Реальная польза от Навального! Может и дороги будут так же делать.

metvlag 10 февраля 2018 | 20:59

rassvet_12: НА ДОРОГИ ПИСАТЬ БЕСПОЛЕЗНО, ОНИ И ТАК УЖЕ ЗАСРАНЫ ДО НЕВОЗМОЖНОСТИ.

Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной.

Про это еще Высоцкий написал.

manofoffice 10 февраля 2018 | 20:54

russkie_za_sverjenie: Тролль, с ником - russkie_za_sverjenie, думает, что снег убирают Путин, Сечин и Медведев.

master_analitik 10 февраля 2018 | 21:41


Жительница Нагорного района Москвы решила добиться уборки снега в своем дворе, написав на сугробах «Навальный
===========
Этого не достаточно. Жительнице следовало написать на стене куском дерьма: "ЗДЕСЬ БЫЛ НАВАЛЬНЫЙ."

sim202_ 10 февраля 2018 | 21:48

master_analitik:
Ватник, а ты кроме куска говна еще о чем-нибудь мечтаешь?

viribus_unitis 10 февраля 2018 | 20:40

НаписАв или напИсав?

valia47 10 февраля 2018 | 20:40

Остроумно. Вот начальство обосралось.

shmuel63 10 февраля 2018 | 20:40

Умница! Разыграла старый сюжет про хитрого Рабиновича, которому КГБ накололо дрова в поисках спрятанного в них золота.

stas_russkiy 10 февраля 2018 | 20:43

Ха, ха... Причём, речь не о том, фамилию которого боятся произносить озёрные бандиты, а, чисто о снеге наваленном во дворе :-)

"...содержащийся, хранящийся навалом; предусматривающий такое хранение..."

Викисловарь
https://ru.wiktionary.org/wiki/навальный

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wuwer 10 февраля 2018 | 20:44

Исходя из методы работы чинуш...они наоборот могут привезти туда десяток Камазов со снегом )))

nestor199 10 февраля 2018 | 20:56

wuwer: А вы просто посчитайте: объем выпавших осадков, количество снега, который надо куда-то вывезти (а куда?), количество самосвалов, количество погрузчиков. Если снег во дворе, то надо долбить управлялку, а не ждать, что придет Навальный с лопатой.

wuwer 10 февраля 2018 | 22:32

nestor199: а ПУСТЬ УПРАВЛЯЛКА УБАВИТ ЕЩЕ РАЗА В 2 ОПЛАТУ ДВОРНИКАМ
Тогда и таджики забьют на ваш снег и ваши дворы

kir_pich_101 10 февраля 2018 | 20:48

Маразм в Расее всегда вперде!

olnev1952 10 февраля 2018 | 20:49

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Даже от одной фамилии Алексея местные чиновники в штаны НАЛОЖИЛИ!!

sabotage_nik 10 февраля 2018 | 20:49

Навальный это сила !Один узурпатор не может это слово осилить уже лет 5 !

sasass 10 февраля 2018 | 20:54

Если Навальный не будучи президентом может заставить работать ,то страшно подумать , что будет , когда он станет президентом рф....)))

ura_123 10 февраля 2018 | 20:56

А где-то в Татарстане достаточно было написать "ВОРЫ"...

aleksei123m 10 февраля 2018 | 21:03

Интересно, за что эту милую женщину будут привлекать, за экстремизм, терроризм или подрыв государственного путиностроя?

zik14 10 февраля 2018 | 21:06

Ну да. Это как сходить по большому под окнами - мерзко, но надо убирать)))

ed10075 10 февраля 2018 | 21:07

Вот за что люблю наш народ, так это за находчивость! Теперь на неубранном снегу, на разбитой дороге, не неубранном мусоре нужно написать едиственное слово, трудно произносимое чиновниками - "Навальный", тут же будет все убрано, отремонтировано и решено. Браво люди!

equus 10 февраля 2018 | 21:09

Изобретательно!..
;-))

b522 10 февраля 2018 | 21:17

"ОНИ" так ненавидят А. Навального, что даже имя произносить боятся!

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piter_ug 10 февраля 2018 | 21:19

Забавно!
А что будет, если напишут «Навальный» на гнездовьях кремлядских?
Неужели будут сносить?

don_ballon 10 февраля 2018 | 21:48

Грязнова показала как правильно применять зелёнку. Можно ещё напИсать на снегу слово "Путин" струёй, но для этого нужен мужчина... Тоже уберут по срочному.

nikmart001 10 февраля 2018 | 21:50

Ну вот пусть Навальный снег и убирает!

sergei03 10 февраля 2018 | 22:01

Путинизм дошел до начальника дворников. Все. Страна готова.

dimasoo 10 февраля 2018 | 22:33

А чего, оригинальный ход! Интересно, можно ли так заставить отремонтировать убитые дороги, или текущие крыши?

edun1952 10 февраля 2018 | 22:40

Если писать "Россия без Путина" к марту месяцу Росгвардию оснастят снегоуборщиками и лопатами и страна получит реальную пользу от содержания жандармов.

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