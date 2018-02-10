Жительница Нагорного района Москвы решила добиться уборки снега в своем дворе, написав на сугробах «Навальный»

Об этом в Твиттере сообщила ее соседка, сопроводив публикацию соответствующими фотографиями. Спустя некоторое время пришли сотрудники коммунальных служб и принялись убирать снег. Работу дворников девушка сняла на видео и опубликовала. «Это работает. Пользуйтесь,» – написала автор ролика.