Больше пяти миллионов россиян могут воспользоваться системой «Мобильный избиратель»
Об этом сообщает ЦИК. Комиссия подсчитала, что около пяти миллионов избирателей в России живут не по месту постоянной регистрации. Еще порядка миллиона человек в день выборов президента будут в командировках и отпусках. После отмены открепительных удостоверений гражданин может проголосовать на любом удобном участке. Для этого нужно заранее подать заявление в территориальный или участковый избирком в МФЦ или через сайт госуслуг.
Комментарии2
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romashka__ 10 февраля 2018 | 13:38
Бойкот.
ha12raz 10 февраля 2018 | 13:39
.......ротами, батальонами и полками.
Особенно из командировок в Луганду и Сирию.