Больше пяти миллионов россиян могут воспользоваться системой «Мобильный избиратель»

Об этом сообщает ЦИК. Комиссия подсчитала, что около пяти миллионов избирателей в России живут не по месту постоянной регистрации. Еще порядка миллиона человек в день выборов президента будут в командировках и отпусках. После отмены открепительных удостоверений гражданин может проголосовать на любом удобном участке. Для этого нужно заранее подать заявление в территориальный или участковый избирком в МФЦ или через сайт госуслуг.