Минкомсвязь согласовала проект постановления, уточняющий положение закона Яровой
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационные рынки. Операторы связи должны будут хранить аудиозаписи разговоров и смс полгода, начиная с 1 июля. А интернет-трафик в течение месяца с 1 октября. Источники утверждают, что такая схема уже оформлена как проект постановления правительства. Но его опубликование произойдет уже после выборов президента России.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 10 февраля 2018 | 13:37
Нацлидер решил сделать народу подарок в виде "пакета Яловой" уже после своей пролонгации.