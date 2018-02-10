Хакеры атаковали серверы Олимпиады в Пхенчхане во время вчерашней церемонии открытия Игр

Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на организационный комитет Олимпиады. Из-за кибер-атаки была нарушена работа цифрового телевидения в главном пресс-центре. Чтобы избежать еще большего ущерба, были отключены интернет-серверы, из-за этого перестал работать сайт Олимпиады. Кроме того, пока серверы и сайт не работали, зрители не могли распечатать билеты на олимпийские мероприятия. Минувшей ночью работа сайта была восстановлена. В оргкомитете заявили, что атака хакеров не повлияла на безопасность спортсменов и зрителей.