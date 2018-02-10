Задержан замначальника управления МВД по Пензенской области

Об этом сообщает пресс-центр МВД. Полицейского чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По данным следствия, дело связано с исполнением контрактов по строительству административного здания регионального УМВД. Решается вопрос об избрании меры пресечения.