Израиль закрыл воздушное пространство над значительной частью страны
Израиль закрыл воздушное пространство над значительной частью страны, об этом сообщает «Иерусалим пост». Полеты запрещены к северу от Шфаима, который находится в 20 км севернее Тель-Авива. На некоторое время был закрыт аэропорт Тель-Авива. Сейчас он возобновил свою работу.
Ранее военная авиация Израиля атаковала 12 целей на территории Сирии. Были атакованы три батареи ПВО и 4 иранских объекта. Это уже вторая за день серия бомбардировок. Сначала израильские военные сбили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. А затем атаковали систему управления беспилотными летательными аппаратами. Сирийская система ПВО в ответ сбила израильский истребитель F-16. Оба пилота успели катапультироваться и были доставлены в госпиталь.
Комментарии4
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ems1 10 февраля 2018 | 13:36
Царство Тьмы обречено.
arye_11 10 февраля 2018 | 13:39
ems1:
Воистину так!!!
Сирии и Ирака уже нет, Йемен и Ливан на подходе.
И воссияет Светоч Народов - Израиль.
pycckoe_cpy 10 февраля 2018 | 13:39
Израиль воспринимается как самая трезвая и правильная сила в том регионе. Успеха ему.
erpetkur 10 февраля 2018 | 13:38
Кто бы ещё рассказал кто там белые а кто красные.