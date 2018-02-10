Первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла шведская лыжница Шарлотта Калла
Она показала лучший результат в скиатлоне. На втором месте норвежка Марит Бьерген, которая побила рекорд по количеству олимпийских медалей в истории среди женщин. В Пхенчхане она выиграла свою 11-ю награду. Всего у нее 6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая медаль.
Комментарии2
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nikto_nikak 10 февраля 2018 | 13:17
Вот они - настоящие олимпийцы, а не фуфло велико-мельдонивое встающее с колен!
bas_ik 10 февраля 2018 | 13:31
nikto_nikak: Астматичка))) Или мужик из Гей-ропы))))