Первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла шведская лыжница Шарлотта Калла

Она показала лучший результат в скиатлоне. На втором месте норвежка Марит Бьерген, которая побила рекорд по количеству олимпийских медалей в истории среди женщин. В Пхенчхане она выиграла свою 11-ю награду. Всего у нее 6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая медаль.