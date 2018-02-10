В правительстве определили сроки хранения данных по «закону Яровой»

По данным РБК, официально соответствующее постановление может быть опубликовано после президентских выборов.

Операторы связи должны будут хранить аудиозаписи разговоров и СМС-сообщения абонентов в течение полугода начиная с 1 июля, а интернет-трафик – в течение месяца с 1 октября. По данным источников РБК, об этом глава Минкомсвязи Николай Никифоров объявил на закрытой встрече в четверг. На ней присутствовали представители ФСБ и трех крупнейших мобильных операторов – МТС, «Мегафона» и «ВымпелКома».

Требования закона ранее были несколько смягчены по сравнению с оригинальной версией документа, но в Российском союзе промышленников и предпринимателей все равно заявляли о проблемах, к которым может привести реализация закона. Специалисты пришли к выводу, что тарифы на услуги связи могут вырасти в диапазоне от 12 до 90 процентов. Были ли учтены замечания РСПП, пока неизвестно.

Затраты крупнейших операторов на выполнение требований закона оцениваются в сумму от 35 до 60 миллиардов рублей.