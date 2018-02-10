В правительстве определили сроки хранения данных по «закону Яровой»
По данным РБК, официально соответствующее постановление может быть опубликовано после президентских выборов.
Операторы связи должны будут хранить аудиозаписи разговоров и СМС-сообщения абонентов в течение полугода начиная с 1 июля, а интернет-трафик – в течение месяца с 1 октября. По данным источников РБК, об этом глава Минкомсвязи Николай Никифоров объявил на закрытой встрече в четверг. На ней присутствовали представители ФСБ и трех крупнейших мобильных операторов – МТС, «Мегафона» и «ВымпелКома».
Требования закона ранее были несколько смягчены по сравнению с оригинальной версией документа, но в Российском союзе промышленников и предпринимателей все равно заявляли о проблемах, к которым может привести реализация закона. Специалисты пришли к выводу, что тарифы на услуги связи могут вырасти в диапазоне от 12 до 90 процентов. Были ли учтены замечания РСПП, пока неизвестно.
Затраты крупнейших операторов на выполнение требований закона оцениваются в сумму от 35 до 60 миллиардов рублей.
Комментарии7
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nikitin43 10 февраля 2018 | 13:15
обычная показуха как и 25 млн новых рабочих мест , всегда можно съехать на проблемы в связи с марсианами ...
pukins_1 10 февраля 2018 | 13:37
nikitin43: Полный дебилизм властей, причём непонятно, что в результате изменится в плане борьбы с терроризмом: украл или отобрал мобильник у ребёнка (благо, он у каждого младшеклассника), позвонил, куда нужно, сразу же выбросил - пусть чекисты через полгода поисков наслаждаются...
vasilevich58 10 февраля 2018 | 13:38
За нами будут следить за наш счёт!
Все дружно голосуем за узурпатора!
odobryam_s 10 февраля 2018 | 13:22
Кто людям помогает - тот тратит время зря.
Хорошими делами прославиться нельзя.
Поэтому я всем и каждому советую
Всё делать точно так,
Как делает старуха по кличке Шапокляк.
Ну разве это много -
Хочу, чтоб мой портрет
Застенчиво и строго
Смотрел со всех газет!"
Песенка Шапокляк.
jetsam 10 февраля 2018 | 13:28
очередная пилорама.
список дата-центров и их владельцев в студию.
hastings 10 февраля 2018 | 13:33
Дело нужное и денег не должно быть жалко! Ради нашей же безопасности.
neyexo 10 февраля 2018 | 13:35
Барщевский говорил, что телефон не средство общения, а средство связи.