Организаторы социального марша, который мэрия отказалась согласовать, решили прийти сегодня в администрацию президента
Организаторы социального марша, который мэрия отказалась согласовать, все-таки решили прийти сегодня в администрацию президента и передать свои требования. Об этом «Эху Москвы» сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Комментарии6
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m_doc 10 февраля 2018 | 13:18
В АП только в субботу и приходить. А ещё лучше ночью.
patrik01 10 февраля 2018 | 13:19
Организаторы социального марша, который мэрия отказалась согласовать, все-таки решили прийти сегодня в администрацию президента и передать свои требования...
А что у них за требования - провести срочные переговоры В.Путина и Г.Таргамадзе в Пхеньяне?
pycckoe_cpy 10 февраля 2018 | 13:20
В 1905-м по Невскому тоже шли царю челом бить.
m_doc 10 февраля 2018 | 13:21
patrik01: Фиг знает, чего им не хватает. И так не работают, груши околачивают. Казалось бы, что ещё нужно для полного щастья...
patrik01 10 февраля 2018 | 13:24
m_doc:
Так-то я не против протестов, пусть теребят В.Путина чтобы он не расслаблялся, но только чтобы майданов не устраивали, чтобы не бросались бутылками с бензином в полицейских.
m_doc 10 февраля 2018 | 13:28
patrik01: Так неинтересно, так каждый дурак может:))