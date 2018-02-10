Роскомнадзор внес расследование ФБК о Приходько и Дерипаске в реестр запрещенной к распространению информации
Основанием на сайте ведомства указано решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.
В Единый реестр запрещенной к распространению информации попало не только расследование, опубликованное на сайте политика Алексея Навального, но и его сайт, а также ролик в YouTube. На это обратил внимание сам оппозиционер. В реестре пока что стоит пометка «доступ не ограничивается». Но, как пишет сам Навальный в своем блоге, это лишь означает, что Роскомнадзор предлагает удалить материал добровольно, а затем сам его блокирует. При этом решение Усть-Лабинского районного суда, на основании которого расследование ФБК о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько попало в реестр, на сайте учреждения отсутствует. Напомним, материал был опубликован в блоге Алексея Навального в четверг. В нем утверждается, что Приходько провел несколько дней на яхте Дерипаски в компании девушек из эскорт-агентства. Оппозиционер приводит в доказательство фотографии из инстаграма Насти Рыбки, на которых она находится с людьми, похожими на вице-премьера правительства и миллиардера.
Ранее Роскомнадзор обязал «Медиазону» удалить фотографии из новости о Приходько и Дерипаске на основании решения суда. Требование удалить публикацию получило и Радио Свобода. Ведомство сообщило изданиям, что адреса размещения публикаций внесены в реестр адресов, содержащих информацию, запрещенную к распространению в России.
Комментарии22
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pushok1971 10 февраля 2018 | 13:13
Как это мерзко, роскомпозор!
А ещё более мерзко, что РАБсияне позволяют всему этому происходить...
patrik01 10 февраля 2018 | 13:15
Роскомнадзор внес расследование ФБК о Приходько и Дерипаске в реестр запрещенной к распространению информации...
Не дождётесь, Алёшка-шмаровоз потеряет авторитет среди шлюх, если будет подчиняться какому-то Роскомнадзору.
nikitin43 10 февраля 2018 | 13:19
patrik01: чё то шустро пронесло поносом твоих друзей , может роспозор и зарубежные издания запретит , прикольно на клоунов холуёв властей расеи смотреть . если уж обделались , так не дергайтесь , ждите пока засохнет и само отвалится .
ajsenev 10 февраля 2018 | 13:29
Фантастическая, запредельная холуйская оперативность. Так бы вы дела простых людей решали, неподкупные вы наши.
specsalos 10 февраля 2018 | 13:28
- Видели новое расследование Навального про плятей на яхте?
- Ну зачем вы про девушек так грубо?!
- Да нет, девушки — то проститутки, а я про плятей, с которыми они плавали на яхте!..
nikolashin2017 10 февраля 2018 | 13:13
там дерипаска правит бал
и там же кляуз накропал...
kottigr1 10 февраля 2018 | 13:16
nikolashin2017: Настоящие русские пацаны даже подняв кучу североамериканских рублей не станут пить их тошнотворный коньяк и проводить своё личное время с доступными для общения высокооплачиваемыми моделями и телеведущими.. Пацаны из России предпочитают холодную водку и российских шмар-коблушниц..
Дерипаска и этот мордастенький кремлежулик круты как содовый чифирь.. !
nikolashin2017 10 февраля 2018 | 13:16
nikolashin2017: прописан там миллиардер,
что неприметен был и сер...
kunst54 10 февраля 2018 | 13:14
Не Роскомнадзор, а Рыбнадзор.
nikto_nikak 10 февраля 2018 | 13:15
Я даже знаю почему! Это была встреча резидента с агентом под прикрытием радисток Кэт! Тссссс....Гостайна.....)))))
belovnikita 10 февраля 2018 | 13:19
"преступники, завладевшие целым государством и сделавшие само государство орудием своих чудовищных преступлений"
karabay 10 февраля 2018 | 13:19
Молодца, Навальный! Допёк кремлежопых, однако...
ha12raz 10 февраля 2018 | 13:19
Кто больше проститутки-----Рыбки или суд ?
По моему, суд, рыбки всего лишь своим телом торгуют, суд торгует душами.
ansata 10 февраля 2018 | 13:19
А казалось бы, при чем тут Навальный? А вообще забавно то, что дама с "пониженной социальной ответственностью" палит чиновника такого ранга. Его величество случай!
grishakras 10 февраля 2018 | 13:20
Засуетились структуры. Знают чьё мясо!
jetsam 10 февраля 2018 | 13:20
все-таки хорошо, что в россии есть Роскомнадзор и суды типа Усть-Лабинского района...
* вот действительно - надо напрягать извилины, чтобы определить "правда или ложь", сравнивать факты, источники. явки...
а тут за тебя уже все сделано - РКН поставил свою жирную печать "запрещенному верить!" и все.
не надо тратить время - читай чистую правду через прокси (или впн) сервер :) делов-то...
** спасибо, ркн!
andreygo 10 февраля 2018 | 13:24
Медиазоне и Свободе публиковать фотографии Дерипаски нельзя "без согласия, изображенных на них", а вот инстаграмм Рыбки такого запрета не получила, она публикует фото с согласия этих граждан.
dude_lebowsky 10 февраля 2018 | 13:24
Роскомнадзор чётко дал понять, что задели за живое. Папика засветили.
boorian 10 февраля 2018 | 13:25
Допрыгался)) Вообще посадить его пора за клевету
avk7874 10 февраля 2018 | 13:26
Хе хе, зашевелились опарыши.
sadda 10 февраля 2018 | 13:30
Надо же, как моментально суд вынес решение в интересах высокопоставленного чинуши и олигарха. А люди месяцами пороги судов обвивают чтобы попытаться защитить свои права и интересы. Вот такое вот путинское правосудие...
ed10075 10 февраля 2018 | 13:38
Эта суетливая поспешность в удалении ролика лишь усиливает убеждение, что в нем все правда. А среди персонажей на яхте самой порядочной выглядит проститутка.