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13:05, 10 февраля 2018

Роскомнадзор внес расследование ФБК о Приходько и Дерипаске в реестр запрещенной к распространению информации

Основанием на сайте ведомства указано решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

В Единый реестр запрещенной к распространению информации попало не только расследование, опубликованное на сайте политика Алексея Навального, но и его сайт, а также ролик в YouTube. На это обратил внимание сам оппозиционер. В реестре пока что стоит пометка «доступ не ограничивается». Но, как пишет сам Навальный в своем блоге, это лишь означает, что Роскомнадзор предлагает удалить материал добровольно, а затем сам его блокирует. При этом решение Усть-Лабинского районного суда, на основании которого расследование ФБК о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько попало в реестр, на сайте учреждения отсутствует. Напомним, материал был опубликован в блоге Алексея Навального в четверг. В нем утверждается, что Приходько провел несколько дней на яхте Дерипаски в компании девушек из эскорт-агентства. Оппозиционер приводит в доказательство фотографии из инстаграма Насти Рыбки, на которых она находится с людьми, похожими на вице-премьера правительства и миллиардера.

Ранее Роскомнадзор обязал «Медиазону» удалить фотографии из новости о Приходько и Дерипаске на основании решения суда. Требование удалить публикацию получило и Радио Свобода. Ведомство сообщило изданиям, что адреса размещения публикаций внесены в реестр адресов, содержащих информацию, запрещенную к распространению в России.

Комментарии

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pushok1971 10 февраля 2018 | 13:13

Как это мерзко, роскомпозор!
А ещё более мерзко, что РАБсияне позволяют всему этому происходить...

patrik01 10 февраля 2018 | 13:15

Роскомнадзор внес расследование ФБК о Приходько и Дерипаске в реестр запрещенной к распространению информации...

Не дождётесь, Алёшка-шмаровоз потеряет авторитет среди шлюх, если будет подчиняться какому-то Роскомнадзору.

nikitin43 10 февраля 2018 | 13:19

patrik01: чё то шустро пронесло поносом твоих друзей , может роспозор и зарубежные издания запретит , прикольно на клоунов холуёв властей расеи смотреть . если уж обделались , так не дергайтесь , ждите пока засохнет и само отвалится .

ajsenev 10 февраля 2018 | 13:29

Фантастическая, запредельная холуйская оперативность. Так бы вы дела простых людей решали, неподкупные вы наши.

specsalos 10 февраля 2018 | 13:28

- Видели новое расследование Навального про плятей на яхте?
- Ну зачем вы про девушек так грубо?!
- Да нет, девушки — то проститутки, а я про плятей, с которыми они плавали на яхте!..

nikolashin2017 10 февраля 2018 | 13:13

там дерипаска правит бал
и там же кляуз накропал...

kottigr1 10 февраля 2018 | 13:16

nikolashin2017: Настоящие русские пацаны даже подняв кучу североамериканских рублей не станут пить их тошнотворный коньяк и проводить своё личное время с доступными для общения высокооплачиваемыми моделями и телеведущими.. Пацаны из России предпочитают холодную водку и российских шмар-коблушниц..
Дерипаска и этот мордастенький кремлежулик круты как содовый чифирь.. !

nikolashin2017 10 февраля 2018 | 13:16

nikolashin2017: прописан там миллиардер,
что неприметен был и сер...

kunst54 10 февраля 2018 | 13:14

Не Роскомнадзор, а Рыбнадзор.

nikto_nikak 10 февраля 2018 | 13:15

Я даже знаю почему! Это была встреча резидента с агентом под прикрытием радисток Кэт! Тссссс....Гостайна.....)))))

belovnikita 10 февраля 2018 | 13:19

"преступники, завладевшие целым государством и сделавшие само государство орудием своих чудовищных преступлений"

karabay 10 февраля 2018 | 13:19

Молодца, Навальный! Допёк кремлежопых, однако...

ha12raz 10 февраля 2018 | 13:19

Кто больше проститутки-----Рыбки или суд ?
По моему, суд, рыбки всего лишь своим телом торгуют, суд торгует душами.

ansata 10 февраля 2018 | 13:19

А казалось бы, при чем тут Навальный? А вообще забавно то, что дама с "пониженной социальной ответственностью" палит чиновника такого ранга. Его величество случай!

grishakras 10 февраля 2018 | 13:20

Засуетились структуры. Знают чьё мясо!

jetsam 10 февраля 2018 | 13:20

все-таки хорошо, что в россии есть Роскомнадзор и суды типа Усть-Лабинского района...

* вот действительно - надо напрягать извилины, чтобы определить "правда или ложь", сравнивать факты, источники. явки...
а тут за тебя уже все сделано - РКН поставил свою жирную печать "запрещенному верить!" и все.
не надо тратить время - читай чистую правду через прокси (или впн) сервер :) делов-то...

** спасибо, ркн!

andreygo 10 февраля 2018 | 13:24

Медиазоне и Свободе публиковать фотографии Дерипаски нельзя "без согласия, изображенных на них", а вот инстаграмм Рыбки такого запрета не получила, она публикует фото с согласия этих граждан.

dude_lebowsky 10 февраля 2018 | 13:24

Роскомнадзор чётко дал понять, что задели за живое. Папика засветили.

boorian 10 февраля 2018 | 13:25

Допрыгался)) Вообще посадить его пора за клевету

avk7874 10 февраля 2018 | 13:26

Хе хе, зашевелились опарыши.

sadda 10 февраля 2018 | 13:30

Надо же, как моментально суд вынес решение в интересах высокопоставленного чинуши и олигарха. А люди месяцами пороги судов обвивают чтобы попытаться защитить свои права и интересы. Вот такое вот путинское правосудие...

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

ed10075 10 февраля 2018 | 13:38

Эта суетливая поспешность в удалении ролика лишь усиливает убеждение, что в нем все правда. А среди персонажей на яхте самой порядочной выглядит проститутка.

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