Роскомнадзор внес расследование ФБК о Приходько и Дерипаске в реестр запрещенной к распространению информации...

Основанием на сайте ведомства указано решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

В Единый реестр запрещенной к распространению информации попало не только расследование, опубликованное на сайте политика Алексея Навального, но и его сайт, а также ролик в YouTube. На это обратил внимание сам оппозиционер. В реестре пока что стоит пометка «доступ не ограничивается». Но, как пишет сам Навальный в своем блоге, это лишь означает, что Роскомнадзор предлагает удалить материал добровольно, а затем сам его блокирует. При этом решение Усть-Лабинского районного суда, на основании которого расследование ФБК о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько попало в реестр, на сайте учреждения отсутствует. Напомним, материал был опубликован в блоге Алексея Навального в четверг. В нем утверждается, что Приходько провел несколько дней на яхте Дерипаски в компании девушек из эскорт-агентства. Оппозиционер приводит в доказательство фотографии из инстаграма Насти Рыбки, на которых она находится с людьми, похожими на вице-премьера правительства и миллиардера.

Ранее Роскомнадзор обязал «Медиазону» удалить фотографии из новости о Приходько и Дерипаске на основании решения суда. Требование удалить публикацию получило и Радио Свобода. Ведомство сообщило изданиям, что адреса размещения публикаций внесены в реестр адресов, содержащих информацию, запрещенную к распространению в России.