Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину как можно скорее посетить Пхненьян

Приглашение было передано устно сестрой Ким Чен Ына, которая приехала в Сеул в составе олимпийской делегации КНДР.

Президент Южной Кореи не исключил, что может посетить межкорейский саммит в КНДР, об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». Если он действительно приедет в столицу Северной Кореи, это будет его первая встреча с Ким Чен Ыном. Последняя встреча между лидерами двух стран состоялась в 2007 году.

Накануне спортсмены из Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия Олимпийских игр – 2018 прошли вместе под единым флагом. В нынешней политической обстановке этот жест многое значит, сказал глава МОК Томас Бах.

Встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Инна и лидера КНДР Ким Чен Ына может решить многие проблемы полуострова. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель центра корейских исследований Института Дальнего Востока Александр Жебин.

«Это очень позитивный шаг, если он состоится, то отношения Севера и Юга Кореи могут вернуться к тому периоду, который существовал вначале 2000-х гг., когда стороны поддерживали довольно широкие политические контакты, велось экономическое сотрудничество, гуманитарные обмены, и напряженность на Корейском полуострове в значительной степени спала. Если сейчас стороны вновь возобновят диалог, то это будет очень большим прогрессом в отношениях Севера и Юга», — сказал он.

Для тех, кто хорошо помнит Холодную войну, нет оснований для удивления тому, что Северная Корея предпринимает попытки наладить отношения с Южной Кореей. Такое мнение «Эху Москвы» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он отметил, что это только начало Холодной войны, но пока сложно сказать, когда КНДР будут готовы перейти к следующему этапу.

Пока не стоит возлагать серьезные надежды на то, что Северная и Южная Корея в ближайшее время смогут наладить контакт. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал глава комитета по международным делам Совета Федераций Константин Косачев. Он добавил, что тот факт, что роль США во взаимодействии Северной и Южной Кореи может снизиться, это хорошо, поскольку до этого момента участие Штатов было только вредным и деструктивным.