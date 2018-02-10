Задержан директор новосибирского планетария Сергей Масликов

Об этом говорится на сайте планетария в социальной сети «ВКонтакте». Подробности следствия не разглашаются. Сообщается только, что Масликов временно отстранен от должности и находится в СИЗО. Электронной «Газете.ру» в Следственном комитете по Новосибирской области не смогли подтвердить задержание директора и заявили, что вся информация будет не раньше понедельника.