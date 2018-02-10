Задержан директор новосибирского планетария Сергей Масликов
Об этом говорится на сайте планетария в социальной сети «ВКонтакте». Подробности следствия не разглашаются. Сообщается только, что Масликов временно отстранен от должности и находится в СИЗО. Электронной «Газете.ру» в Следственном комитете по Новосибирской области не смогли подтвердить задержание директора и заявили, что вся информация будет не раньше понедельника.
Комментарии10
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ihor_syvoryj 10 февраля 2018 | 12:40
Сказал, что "она вертится!", чем совершил циничное богохульство.
tvitov66 10 февраля 2018 | 12:50
ihor_syvoryj: каждый росиянец ЗНАЕТ что Земля ПЛОСКАЯ! Иначе все наши углеводороды давно бы утекли в Австралию и Антарктиду #такпобедим
ed10075 10 февраля 2018 | 12:48
Мать честная, а этого то за что?! Да ещё и сразу в СИЗО...
gригорьич 10 февраля 2018 | 13:02
ed10075: подельник Илона Маска
kottigr1 10 февраля 2018 | 13:07
ed10075: Неужели директор новосибирского планетария усомнился в том, что всё мироздание крутится вокруг Владимира Владимировича.. !? .. вот ведь богохульник какой.. !
bazilgu 10 февраля 2018 | 12:49
Я лишний раз убеждаюсь в беспримерной отваге наших доблестных правоохранителей. Ну совершенно никого не боятся- ни режиссеров, ни многодетных мамаш, ни директоров планетариев. Настоящие мужики! Офицеры! Правда, когда речь заходит о бывших бойцах батальонов некоторых южных республик- тут их отвага моментально куда- то испаряется.
ihor_syvoryj 10 февраля 2018 | 13:29
bazilgu: И правильно делают!
Астролябией по кумполу - и квартирку, глядишь, выпишут.
А ежели "Макаровым" да в живот - тут только с почестями похоронят!
oldbobby 10 февраля 2018 | 12:51
Потому, что он на Берию похож.
jetsam 10 февраля 2018 | 13:11
наверное отказался переименовывать млечный путь в вечный путен.
nikto_nikak 10 февраля 2018 | 13:12
И чем он Путину не угодил? Высказал сомнение в богоизбранности? Или вышел в пикет в майке с надписью "Маск- чемпион!"