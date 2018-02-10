Израиль закрыл воздушное пространство над значительной частью страны

Об этом сообщает «Иерусалим пост». Полеты запрещены к северу от Шфаима, который находится в 20 км севернее Тель-Авива. На некоторое время был закрыт аэропорт Тель-Авива. Сейчас он возобновил свою работу.

Ранее военная авиация Израиля атаковала 12 целей на территории Сирии. Были атакованы три батареи ПВО и 4 иранских объекта. Это уже вторая за день серия бомбардировок. Сначала израильские военные сбили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. А затем атаковали систему управления беспилотными летательными аппаратами. Сирийская система ПВО в ответ сбила израильский истребитель F-16. Оба пилота успели катапультироваться и были доставлены в госпиталь.