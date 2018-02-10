Израиль закрыл воздушное пространство над значительной частью страны
Об этом сообщает «Иерусалим пост». Полеты запрещены к северу от Шфаима, который находится в 20 км севернее Тель-Авива. На некоторое время был закрыт аэропорт Тель-Авива. Сейчас он возобновил свою работу.
Ранее военная авиация Израиля атаковала 12 целей на территории Сирии. Были атакованы три батареи ПВО и 4 иранских объекта. Это уже вторая за день серия бомбардировок. Сначала израильские военные сбили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. А затем атаковали систему управления беспилотными летательными аппаратами. Сирийская система ПВО в ответ сбила израильский истребитель F-16. Оба пилота успели катапультироваться и были доставлены в госпиталь.
Комментарии32
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kara 10 февраля 2018 | 12:42
на евреев не похоже! как то дорого им обошелся иранский беспилотник: один самолет, куча ракет, закрытое небо, и тд. так могут и Голаны потерять
andre_klimov 10 февраля 2018 | 12:46
kara:
Ну, пока что выведен из строя военный аэропорт Т4 в Хомсе. Кроме того в качестве первого этапа ответки на сирийской территории атакованы 12 целей - среди них 3 батареи ПВО и 4 иранских базы для хизбаллонов. Можно и потерпеть недолгое закрытие неба, пока работают чистильщики.
nikitin43 10 февраля 2018 | 13:13
andre_klimov: приветствую действия израиля как форпоста цивилизации .
y_y_y 10 февраля 2018 | 13:38
andre_klimov:
//в качестве первого этапа ответки//
Какой ответки? Израиль наносит превентивные удары по Сирии, опасаясь усиления отрядов Хизбаллы, причем, неврпервой. Совершенно игнорируя тот факт, что Сирия - независимое государство. ;)
Забавно, что несмотря на военные потели, удары Израиля выгодны Асаду для целей информационной войны. Типа те, кто воюет против Асада помогает Израилю... :))) Могут ли они после такого считаться (хотя бы формально) мусульманами?
igorrrpadlowitchs 10 февраля 2018 | 12:54
kara: зная израилетян, можно предположить, что через пару дней ПВО Сирии может прекратить своё существование.
wojskowy Марек Качоровски 10 февраля 2018 | 12:55
kara: ремень подтяни, а то штаны потеряешь. Сирия сколько раз нападала на Израиль? И каждый раз терпела сокрушительное поражение.
kara 10 февраля 2018 | 13:07
wojskowy: на сколько помню, израильтян пока не сбивали.
dunai10 10 февраля 2018 | 13:13
kara: на сколько помню, израильтян пока не сбивали.
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За какой период ?
mordechai_blinchikov 10 февраля 2018 | 13:02
kara:- так могут и Голаны потерять
для начала, всю едренную ПВО разнесут нахрен, потом достанут Асада - итог договоренности трех визитеров , в обмен на мягкий *санкционный* список
vasilevich58 10 февраля 2018 | 12:44
Бен-Гурион уже работает в режиме штатного расписания.
vaka257 10 февраля 2018 | 12:45
Всем надо помнить,что Израль никогда не остаётся в долгу...Т.ч. Вагнеру надо задуматься - в Сирии есть кому с ним воевать.Сообщил человек общающийся с людьми из «Вагнера», что число погибших контрактников ЧВК в долине Ефрата в Сирии достигло 215 человек. Подошли к курдскому укрепрайону, развернули артеллерию, дали залп и тут же их накрыли американцы.
iwanow62 10 февраля 2018 | 12:55
vaka257: Сказки в детстве все читали.
razval74 10 февраля 2018 | 13:26
vaka257: Да , это не бармалеям воевать, у которых тока джихад-мобили из техники. И даже не с Украиной, у которой такое же вооружение.
Столкновение варваров с цивилизацией заканчивается плохо для варваров, но они историю не учили.
y_y_y 10 февраля 2018 | 13:31
razval74:
//заканчивается плохо для варваров//
Когда как... Вообще-то именно варвары взяли Рим. ;)
chimp2013 10 февраля 2018 | 12:50
Время собирать камни. Кремлю пора определиться с кем он, с Ираном- источником террора или с Израилем. На двух стульях сидеть не получиться. Понятное дело, что в случае падения режима Асада, встанет вопрос, а что там делают военные базы России.
andre_klimov 10 февраля 2018 | 12:53
chimp2013:
Кремль не может определиться. Для этого надо иметь цельную, продуманную, самостоятельную политику на БВ.
student_ru_ru 10 февраля 2018 | 13:18
andre_klimov: "Кремль не может определиться. Для этого надо иметь цельную, продуманную, самостоятельную политику на БВ."
Вместо этого беспорядочное броуновское движение микрочастиц в мозгу Владимир Владимировича.
nikitin43 10 февраля 2018 | 13:24
andre_klimov: к сожалению на сегодня стратегическая цель у кремля одна - усидеть и воровать , остальное тактика.
wojskowy Марек Качоровски 10 февраля 2018 | 12:53
Асаду неймётся, сколько раз его Израиль долбил, но если раньше его спасал СССР, который угрожал Израилю, сейчас защитник пожиже и вряд ли будет защищать Асада. Ну возмутится Маня, брызнет слюной как обычно и всё. Напасть на Израиль сейчас это фактически является нападение на США.
dunai10 10 февраля 2018 | 13:16
wojskowy: Асаду неймётся, сколько раз его Израиль долбил, но если раньше его спасал СССР, ...
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Напомните конкретно, кода такое было?
konvoi 10 февраля 2018 | 13:24
wojskowy: А когда были те времена когда нападение на израэль не явлчлось фактическим нападением на пиндостан? Дп не было такого никогда. И тот факт што жидостану не начистили до сих пор махровую рожу - тому подтверждение. Ты с заборов списуешь шоле, умник?
tag188 10 февраля 2018 | 12:55
Ну что, сейчас Израиль будет долбить сирийские ПВО и заодно ВВС.
Российским военнослужащим ПВО рекомендую убежать в пустыню и поглубже в песок, а то вдруг и им ненароком перепадет...
wldmr 10 февраля 2018 | 12:57
Израильские военные инструкторы в украинских карательных войсках, антироссийские высказывания и голосования, антироссийские израильские тролли на всех форумах. В Сирии вот косвенное противостояние. С ролью их Бейтара в Москве 93-го ясности никакой так и нет.
Очень ли нужна России дружба с Израилем?
Без их мытой морковки в универсамах я легко обойдусь. Морковку я и сам могу помыть.
wldmr 10 февраля 2018 | 12:59
wldmr: Дополнение - антироссийские израильские и произраильские тролли на форумах.
chimp2013 10 февраля 2018 | 13:07
wldmr: А без Христа -обойдешься? А без новых технологий и говорить не приходится.
lager23 10 февраля 2018 | 13:16
wldmr: технологии военных дронов где будете закупать? ... где будем лечить детей?
student_ru_ru 10 февраля 2018 | 13:27
wldmr: Помыть морковку может любой дурак. Но не любой дурак сможет с КПД, близким к 100%, использовать каждый клочок земли, по площади стремящейся к 0. Зато любой дурак сможет с КПД, близким к нулю. использовать бескрайние земли, по площади стремящимся к ∞. И ещё при этом совать свой нос с видом знатока в другие земли за пределами своих беспредельных земель.
len56 10 февраля 2018 | 13:01
России надо собирать чемоданы и валить.
Такие "друзья" в Сирии,как Иран,могут спровоцировать США и Израиль на крупные боевые действия...Иран специально старается подставить Россию...Неужели Путин не понимает???
za_stalina 10 февраля 2018 | 13:09
Акт неприкрытой агрессии против Сирии. Куда смотрит ООН ?
wojskowy Марек Качоровски 10 февраля 2018 | 13:21
za_stalina: ООН здесь не причём. По Уставу ООН каждая страна имеет право ответа на агрессию со стороны другой страны. Откуда прилетел беспилотник? Из Сирии, вот и получай по зубам. Сирия сражается за свою территорию с Турцией, гибнут сотни людей, но об этом в ООН молчок.
nikto_nikak 10 февраля 2018 | 13:09
Молодцы евреи! Мочить козлов надо!
snikkersnepper 10 февраля 2018 | 13:24
Парадокс земного бытия.
Тем воинственным пылом, что проявляют сейчас в ленте ЭМ комментаторы из одной известной страны можно раз 20 кряду восстановить еврейское государство в границах царя Давида.
Тем воинственным пылом, что они проявляют на деле, можно один раз напугать Татьяну Фельгенгауэр.
Хотя нет, все это, конечно, поклеп и они пишут боевые сводки под свистящими пулями на Голанских высотах (напомните мне, что по их поводу сказала ООН).
ПС. Твиттер Марка Фейгина как источник информации по боям в восточной Сирии - это что-то даже для местной фауны. Я в восхищении.