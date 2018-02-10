В Белгороде задержаны два члена местной общины свидетелей Иеговы
Обыски прошли по меньшей мере у 16 человек. У них изъяли библии, электронные устройства, деньги, загранпаспорта и фотографии. А затем доставили в следственное управление и сняли отпечатки пальцев. Об этом сообщает МБХ-Медиа. На допросах членов общины спрашивали, верят ли они, что во время страшного суда все умрут, а они останутся и как они относятся к президенту Путину.
Напомним, в прошлом году Верховный суд признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.
Комментарии13
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gvs 10 февраля 2018 | 12:40
Были свидетели, а стали обвиняемые )))
her 10 февраля 2018 | 12:43
Напомним, в прошлом году Верховный суд признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.
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А почему свидетели иеговы, экстремисты, а РПЦ, нет?
И те и другие, секты.
tvitov66 10 февраля 2018 | 12:46
her: РПЦ как может борется в жестокой конкурентной среде ... за подаяние от нищих холопов
wrongway1 10 февраля 2018 | 13:03
tvitov66:
я как то ...разговаривал с одним "свидетелем"...он как раз рад-....говорит что вот мол ...это мы истинная вера ,потому что на нас гонения.. РПЦ и власть тем самым сделали им рекламу
ansata 10 февраля 2018 | 12:51
"На допросах членов общины спрашивали, верят ли они, что во время страшного суда все умрут, а они останутся и как они относятся к президенту Путину. "
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Сюр.
kara 10 февраля 2018 | 12:59
так у свидетелей из белгорода,есть 40 км до решения проблемы. там другое государство и Путина нет.
aleksei123m 10 февраля 2018 | 13:10
kara: Странная постановка вопроса. А может им остаться в своей стране, а путина куда-то послать?
iwanow62 10 февраля 2018 | 13:00
Короче-во всём лично Путин В. В. виноват.А члены иеговы оказались нестоящими.
manfred 10 февраля 2018 | 13:00
Изъяли библии? Библия в России уже запрещена?
"На допросах членов общины спрашивали, верят ли они, что во время страшного суда все умрут, а они останутся и как они относятся к президенту Путину." - а вот это уже на анекдот похоже! Вон гундяевцы верят, что они только правильные, и только они останутся. Наверное теперь росссийскый, самый справедливый суд в мире, будет решать кто останется. Это просто............
wrongway1 10 февраля 2018 | 13:12
manfred:
надо читать правильную "библию" от от "солнцеликого" Пуцина
".....- История России показывает, что мы жили под санкциями, начиная с того момента, когда Россия начала вставать на ноги и чувствовать себя крепко. ."
neon001 10 февраля 2018 | 13:15
manfred: из бюджета деньги идут на раскормку мусоров, троллей, вояк, крым...
мусора ловят свидетелей иеговы и херачат дубинками демонстрантов, вояки в сирии родину(?) защищают, крым бесполезен, так как расплата за него перекрывает все возможные выгоды. великая политика мудрейшего вождя. впрочем, с пустыми карманами он уже не останется...а рашка так и останется плавать в говне. так что неизвестно, кто еще дурак...
oleg_andreevich 10 февраля 2018 | 13:09
РПЦ боится Страшного суда.
student_ru_ru 10 февраля 2018 | 13:14
Одни "свидетели иеговы" гоняют других "свидетелей иеговы."