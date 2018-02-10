В Белгороде задержаны два члена местной общины свидетелей Иеговы

Обыски прошли по меньшей мере у 16 человек. У них изъяли библии, электронные устройства, деньги, загранпаспорта и фотографии. А затем доставили в следственное управление и сняли отпечатки пальцев. Об этом сообщает МБХ-Медиа. На допросах членов общины спрашивали, верят ли они, что во время страшного суда все умрут, а они останутся и как они относятся к президенту Путину.

Напомним, в прошлом году Верховный суд признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.