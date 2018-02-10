Минкомсвязь согласовала проект постановления, уточняющий положение закона Яровой
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационные рынки. Операторы связи должны будут хранить аудиозаписи разговоров и смс полгода, начиная с 1 июля. А интернет-трафик в течение месяца с 1 октября. Источники утверждают, что такая схема уже оформлена как проект постановления правительства. Но его опубликование произойдет уже после выборов президента России.
Комментарии8
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tvitov66 10 февраля 2018 | 12:40
Неужели наш нацЛидер более года назад (7 июл. 2016 г) подписал ХРЕНЬ которая до сих пор не выполнима?
neburzhui 10 февраля 2018 | 12:53
Грудинин отменит эту чушь :-))
tvitov66 10 февраля 2018 | 12:58
neburzhui: а кто это? А где он? Дату уточните
pionerka Зинаида Сацкая 10 февраля 2018 | 12:40
А нельзя ли как-то порядок поменять? Сначала думать, обсуждать и вносить поправки, а только потом принимать законы?
tvitov66 10 февраля 2018 | 12:43
pionerka: вы когданыть видели принтер способный думать, обсуждать и вносить поправки? А этот еще и взбесившийся!
aleksandr39 10 февраля 2018 | 12:43
Когда Сережка Лавров узнал про закон Яровой то очень громко сказал с трибуны ГОСДУРЫ " Дебилы ....."
guerrilleros 10 февраля 2018 | 12:44
М-м , а сервер у яровой не треснет ?
odobryam_s 10 февраля 2018 | 12:47
"Кто людям помогает - тот тратит время зря.
Хорошими делами прославиться нельзя.
Поэтому я всем и каждому советую
Всё делать точно так,
Как делает старуха по кличке Шапокляк."
Песенка старухи Шапокляк.