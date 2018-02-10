Минкомсвязь согласовала проект постановления, уточняющий положение закона Яровой

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационные рынки. Операторы связи должны будут хранить аудиозаписи разговоров и смс полгода, начиная с 1 июля. А интернет-трафик в течение месяца с 1 октября. Источники утверждают, что такая схема уже оформлена как проект постановления правительства. Но его опубликование произойдет уже после выборов президента России.