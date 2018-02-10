Хакеры атаковали серверы Олимпиады в Пхенчхане во время вчерашней церемонии открытия Игр
Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на организационный комитет Олимпиады. Из-за кибер-атаки была нарушена работа цифрового телевидения в главном пресс-центре. Чтобы избежать еще большего ущерба, были отключены интернет-серверы, из-за этого перестал работать сайт Олимпиады. Кроме того, пока серверы и сайт не работали, зрители не могли распечатать билеты на олимпийские мероприятия. Минувшей ночью работа сайта была восстановлена. В оргкомитете заявили, что атака хакеров не повлияла на безопасность спортсменов и зрителей.
Комментарии12
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patrik01 10 февраля 2018 | 12:35
Хакеры атаковали серверы Олимпиады в Пхенчхане во время вчерашней церемонии открытия Игр...
Диванная армия толстожопого Антуана Геращенко?
romashka__ 10 февраля 2018 | 12:40
Хакеры из России 100%. Какая мерзость!
brandfa 10 февраля 2018 | 12:45
romashka__: romashka__: да какие это хакеры - так, одно название. Для DDOS много ума не надо: купил в даркнете трояна, отдал спамерам на рассылку и получил ботнетку. Натравил ботнетку на сервер, положил канал и сервер стал недоступен. Ddos-еры - это питекантропы от мира it, а не хакеры.
shicotus_live 10 февраля 2018 | 12:51
romashka__: Хакеры из России 100%. Какая мерзость!...
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Конечно, из России. Ведь они работали по московскому времени и брали выходные по государственным праздникам)))
Вот наши либералы клованы)))
jblack2 10 февраля 2018 | 12:52
romashka__: А они Вам в джинсы не нагадили случайно?..
lechak 10 февраля 2018 | 12:55
romashka__:
Писец... прячься под диван... они идут за тобой!
russkie_za_sverjenie 10 февраля 2018 | 12:41
patrik01: Месть карлика? За то, что его допингистов споймали на жульничестве в спорте?
captain_ 10 февраля 2018 | 12:41
На Олимпиаде русских спортсменов поселили рядом с антидопинговой лабораторией. Респект тем, кому пришла в голову эта идея - ребята, вы тролли 80 lvl.
ЧЁТАРЖУ
sherbek66 10 февраля 2018 | 12:40
Наши мстят дурни....
captain_ 10 февраля 2018 | 12:47
Все видели вчера как шагала страна 404 в Корее?
В форме ихтамнет, с флагом ихтамнет...
rico76 10 февраля 2018 | 13:05
captain_: Олимпиада, это всего лишь спорт..., а вот целостность страны под названием Окраина уже нарушена и скоро ее совсем раздербанят!) Это лишь вопрос времени.
Так, что государство 404 это Окраина!)))
ddolly 10 февраля 2018 | 12:52
ОХР (Олимпийские хакеры из России)