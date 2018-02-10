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12:05, 10 февраля 2018

Действия диверсионных групп и высокоточное оружие могут стать главными сценариями возможного военного конфликта с РФ

Действия диверсионных групп и высокоточное оружие могут стать главными сценариями возможного военного конфликта с Россией. Такой прогноз сделали в МЧС, также отметив, что угроза применения ядерного оружия в ходе столкновения маловероятна.

Эксперты МЧС считают, что в современной войне главными целями для ударов вероятного противника станут пункты управления, информационные центры и объекты жизнеобеспечения. А вот целенаправленных атак на мирное население, по мнению специалистов, не будет. В связи с этим применение оружия массового поражения, в том числе и ядерного – в МЧС оценили как маловероятное, и поэтому предложили отказаться от практики глобальной эвакуации населения в военное время, рассматривая ее скорее как «исключительный вариант». Спасатели утверждают, что в современных условиях гораздо эффективней будет вывод людей только из опасной зоны, на которой бушует пожар, радиоактивное или химическое заражение.

Согласно недавно опубликованному докладу Мюнхенской конференции, в Европе считают, что вероятность военного конфликта с Россией за последнее время выросла.

Комментарии

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gvs 10 февраля 2018 | 12:11

Ну, диверсант у нас каждый второй )))

russkie_za_sverjenie 10 февраля 2018 | 12:26

gvs: Деды воевали и не знали, что однажды на трон России сядет человек, пострашнее Гитлера. Адольф убивал других ради немцев. Этот убивает своих.

patrik01 10 февраля 2018 | 12:31

Действия диверсионных групп и высокоточное оружие могут стать главными сценариями возможного военного конфликта с РФ...

Диверсионные группы, высокоточное оружие и московская гнойная жидобандера.

vasilevich58 10 февраля 2018 | 12:37

Пока я вижу диверсии в России в основном со стороны правящей верхушки и опричников узурпатора.

vasilevich58 10 февраля 2018 | 12:40

Когда ядерной державой правят тупые, жадные и обезумевшие от вседозволенности "чекисты", страна и мир находятся в смертельной опасности.

"Горло бредит бритвою"

repmvbx 10 февраля 2018 | 12:40

patrik01: Жидобандера??? Зачем же ты так про себя?

nikitin43 10 февраля 2018 | 12:31

russkie_za_sverjenie: и сралин своих граждан убил на порядок больше .. это традиция россии.

zmeelov_1 10 февраля 2018 | 12:46

nikitin43: Не будь Сталина, страны бы не осталось да же на географических картах. Жаль, что не всех предателей зачистил. Народилась мразота типа тебя и прочих подпиндосных лизунов. Вы - генетический мусор России, который Сталин не успел зачистить, воюя с исключительными нациями Запада. Теперь нам расчищать сложнее эти говёные пиндоские свинарники

padun 10 февраля 2018 | 12:48

nikitin43:

Девиз следующего шестилетия:

ВРАГИ, КРУГОМ ОДНИ ВРАГИ!

vargor 10 февраля 2018 | 12:53

russkie_za_sverjenie:
Бред сумасшедшего.

aleksandr39 10 февраля 2018 | 12:46

gvs: Судя по программам в зомбоящике российский народ мечтает только о ядерной войне

pycckoe_cpy 10 февраля 2018 | 12:13

Миру доводится всё лучше разглядеть отвратительного рашкомутанта.

sisyanfashist 10 февраля 2018 | 12:18

pycckoe_cpy: Это вы еще потомков протоукров не видели , во где загадка для ученых ! Не могут определится ,к флоре или фауне записать Это!)

wrongway1 10 февраля 2018 | 12:26

sisyanfashist:
мир, в котором изоляция – это приговор будущему поколению росиян

pravdatut 10 февраля 2018 | 12:41

wrongway1: изоляция+ кисель ТВ, получается sisyanfashist/

pycckoe_cpy 10 февраля 2018 | 12:29

sisyanfashist: будь реалистом: украинцы - могильщики вонючей рашки. Кому-то ж надо, в конце концов, сделать эту грязную работу.

zmeelov_1 10 февраля 2018 | 12:50

pycckoe_cpy: Кастрюля, ты ещё от иловайско-дебальцевской землицы зассаные штанишки на коленках не отчистил, могильщик майданутый.

kiever 10 февраля 2018 | 12:57

pycckoe_cpy: да и на острие этой атаки могучие укротролли патриоты, их идиотские комментарии на этом маргинальном форуме, с каждым лайком несут непоправимый ущерб российской империи

budweiser23 10 февраля 2018 | 12:15

Истинный параноик знает, что если всё хорошо, значит всё хорошо замаскировано!

mikhail_spb_ 10 февраля 2018 | 12:15


Российские трудящиеся должны все как один записываться во внештатные сотрудники госбезопасности, чтобы ещё эффективнее выявлять и обезвреживать шпионов, диверсантов и вредителей!

kunst54 10 февраля 2018 | 12:28

mikhail_spb_:
Российские трудящиеся? :-) :-) :-)

pravdatut 10 февраля 2018 | 12:45

mikhail_spb_: Эхо показывает фильм 1937г., который необходимо посмотреть вате.

ems1 10 февраля 2018 | 12:18

Отомстили сегодня Израилю за сбитый Су-25. Запомнят надолго.

student_ru_ru 10 февраля 2018 | 12:20

Хреновые у вас иксперды. Точечный удар по элите и есть главное направление удара.

oldbobby 10 февраля 2018 | 12:21

И МЧС туда же.

iwanow62 10 февраля 2018 | 12:21

Продам высокоточное средство от дрища.Дорого.Пишите в личку....

ihor_syvoryj 10 февраля 2018 | 12:21

Зачем такие сложности?
Отключение одним кликом мышки "СВИФТа" нанесёт удар по России сильнее ядерного.

prorab1 10 февраля 2018 | 12:27

ihor_syvoryj: С чего ради? СВИФТ , всего лишь ускоряет расчеты. Ну будет чуть медленнее. Не проблема.У хохлов денег нет , и им и СВИФТ не поможет. переводить нечего.

wojskowy Марек Качоровски 10 февраля 2018 | 13:14

prorab1: Отключение СФИФТа это не просто более медленные расчёты, это может парализовать все торговые операции. Пример: Сегодня ты продал что-то за 7 долларов, ждёшь оплату, не пару секунд, а три дня за это время товар стал стоить 9 долларов. Что ты будешь делать? Деньги пришли, а товар подорожал. Получателю плевать, он оплатил. А если кому-то нужен срочно товар? Кто же будет ждать. А если рубль рухнет за это время? Три дня при современной жизни это очень много. И чего есть такое у России, что нельзя купить в другом месте?

kunst54 10 февраля 2018 | 12:25

Молодцы мчэсовцы, спасибо им, заботятся о народе и о стране, до войны уже доходят, сценарии с диверсионными группами просчитывают. Это же уму непостижимо! Неужели никто из власть имущих не понимает всего грядущего кошмара?!

andre_klimov 10 февраля 2018 | 12:26

Военный сценарий сам по себе крайне маловероятен. А вот вариант добровольного превращения в сырьевой придаток, например, того же Китая - вполне возможен. Никто не хочет воевать с Россией- это дорого и бессмысленно именно потому, что завоёванное потом придётся сделать своим Какая страна способна в одночасье принять на себя тяготыпо приведению в порядок огромных территорий со 140-миллионным населением, разучившимся работать и жить по-человечески?. Даже огромному Китаю это даром не надо.

Нет, эту "невесту" никто красть не будет. Хлопотно и "семья" в основном... хоть и не без нормальных людей изредка... А вот попользоваться, поматросить - это уже сейчас вовсю. Ещё один столь же реальный сценарий - заразить её какой-нибудь заразой, типа радикальной религии. Это - не сложно. Россия - это вам не Настя-Рыбка, ей клиентов выбирать не приходится.

arbat51 10 февраля 2018 | 12:34

andre_klimov:
Bы, батенька, оптимист. С такими рядом хорошо от диверсионных групп отбиваться, не так страшно.

arbat51 10 февраля 2018 | 12:31

Всё это читается так, будто речь идет не о нашей родине, а о Северной Корее. Дожили, б***!

sborisych 10 февраля 2018 | 12:45

Ну да, ну да.. Диверсанты, млин, проклятые, из-за кулисы засланные... Крымск, Маяк, Братская ГЭС.. По призыву МЧС продолжаем готовиться дальше...

avatar70 10 февраля 2018 | 12:47

Человек предполагает,а Бог располагает.Не приведи Бог если начнётся,то никаких столкновений с США обычными вооружениями и переговоров не будит,победит тот кто первый начнёт с применением сразу всех видов Оружия массового поражения с обоих сторон. Россия будит стремиться доставить в США хотя бы тройку Кузькиных матерей и этого будит достаточно,что бы превратить территорию США в мёртвое пространство на несколько тысяч лет,тоже произойдёт и с европейской частью России,а от Европы вообще нечего не останется. Во общим мир сам себе сделает харакири. И кому это нужно ?Хотя в мире идиётов полно.

vargor 10 февраля 2018 | 12:56

Никто с Россией воевать не станет. Ручонки коротки, а мы их ещё укоротим. А Россия нападать ни на кого не собирается. "Русские идут" - это песня из русофобского сумасшедшего дома.
Глупости про агрессию России на Украине рассказывайте в бандеровской, или маккейновской тусовке. Там поверят.

galina6837 10 февраля 2018 | 12:56

Одну диверсионную группу мы уже 18 лет наблюдаем.

ed10075 10 февраля 2018 | 12:57

Такими публикациями искусственно наращивается психоз у населения, после чего предлагается всем испугавшимся искать спасения у "единственного защитника", коим предлагается диктатор.

zer000 10 февраля 2018 | 12:57

<>
Никогда не сомневался, что в МЧС работают дебилы!
Где по их мнению находятся "пункты управления, информационные центры и объекты жизнеобеспечения"???
Всё это находится в крупных населённых центрах!!
Беда стране с такими "икспердами"..

gvzdk 10 февраля 2018 | 13:03

Если бы не эта хрень, то как бы мы узнали,что в МЧС еще и эксперты есть. Знать бы на какой зарплате...

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