Действия диверсионных групп и высокоточное оружие могут стать главными сценариями возможного военного конфликта с РФ...

Действия диверсионных групп и высокоточное оружие могут стать главными сценариями возможного военного конфликта с Россией. Такой прогноз сделали в МЧС, также отметив, что угроза применения ядерного оружия в ходе столкновения маловероятна.

Эксперты МЧС считают, что в современной войне главными целями для ударов вероятного противника станут пункты управления, информационные центры и объекты жизнеобеспечения. А вот целенаправленных атак на мирное население, по мнению специалистов, не будет. В связи с этим применение оружия массового поражения, в том числе и ядерного – в МЧС оценили как маловероятное, и поэтому предложили отказаться от практики глобальной эвакуации населения в военное время, рассматривая ее скорее как «исключительный вариант». Спасатели утверждают, что в современных условиях гораздо эффективней будет вывод людей только из опасной зоны, на которой бушует пожар, радиоактивное или химическое заражение.

Согласно недавно опубликованному докладу Мюнхенской конференции, в Европе считают, что вероятность военного конфликта с Россией за последнее время выросла.