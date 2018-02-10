Роскомнадзор внес в реестр запрещенной к распространению информации расследование ФБК о Приходько и Дерипаске
Роскомнадзор внес в реестр запрещенную к распространению информации расследование ФБК о вице-премьере Сергее Приходько и миллиардере Олеге Дерипаске. На это обратил внимание в своем Твиттере сотрудник ФБК Георгий Албуров. Он отмечает, что ни решения, ни информации о заседании, никаких-либо данных по делу нет на сайте Усть-Лабинского райсуда Краснодарского края, который принял соответствующее постановление.
Ранее Роскомнадзор обязал «Медиазону» удалить фотографии из публикации о Приходько и Дерипаске. Интернет-изданию сообщили, что адрес размещения новости в сети «внесен в реестр адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.
Комментарии38
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dhtlbyf 10 февраля 2018 | 13:03
А вы отпустите и попросите прощения у Олега Навального. перестаньте врать и воровать.
Воевать, Проведите честные выборы, Отпустите политзеков.
Страну ещё можно спасти.
Вам не спастись. Ну тяните за собой в ад всех.
dude_lebowsky 10 февраля 2018 | 13:04
Резкие как понос. Кажется, ещё никогда власть так быстро не реагировала на расследование, которое и расследованием-то можно пока с наятжкой назвать. Но, видимо, это серьёзней чем домик для уточки.
zurrog_ 10 февраля 2018 | 13:04
Роскомнадзор внес в реестр запрещенной к распространению информации расследование ФБК о Приходько и Дерипаске.
И все дела.
Да!.. Но за то, арестован и посажен в СИЗО директор планетария. Вам нужны "посадки"? "У меня их для вас есть!"
lecitoyen_ 10 февраля 2018 | 13:08
"Роскомнадзор внес в реестр..." нам запрещают даже знать об этом а уж требовать снять шкуру с этих мерз..ев вообще не моги
nata_roo 10 февраля 2018 | 13:12
Как обычно, Эхо скармливает хомячкам полу-правду. Во-первых, не только Медиазону, но и Свободу. Во-вторых, Эхо ничего подобного не получало. Как говорится, делаем выводы...