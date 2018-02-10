Роскомнадзор внес в реестр запрещенной к распространению информации расследование ФБК о Приходько и Дерипаске.

Роскомнадзор внес в реестр запрещенную к распространению информации расследование ФБК о вице-премьере Сергее Приходько и миллиардере Олеге Дерипаске. На это обратил внимание в своем Твиттере сотрудник ФБК Георгий Албуров. Он отмечает, что ни решения, ни информации о заседании, никаких-либо данных по делу нет на сайте Усть-Лабинского райсуда Краснодарского края, который принял соответствующее постановление.

Ранее Роскомнадзор обязал «Медиазону» удалить фотографии из публикации о Приходько и Дерипаске. Интернет-изданию сообщили, что адрес размещения новости в сети «внесен в реестр адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.