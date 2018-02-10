Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину как можно скорее посетить Пхненьян

Приглашение было передано устно сестрой Ким Чен Ына, которая приехала в Сеул в составе олимпийской делегации КНДР.

Президент Южной Кореи не исключил, что может посетить межкорейский саммит в КНДР, об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». Если он действительно приедет в столицу Северной Кореи, это будет его первая встреча с Ким Чен Ыном. Последняя встреча между лидерами двух стран состоялась в 2007 году.

Пока не стоит возлагать серьезные надежды на то, что Северная и Южная Корея в ближайшее время смогут наладить контакт. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал глава комитета по международным делам Совета Федераций Константин Косачев.

«В прошлом мы неоднократно видели достаточно резкие зигзаги в позиции Пхеньяна, и как говорится — «дьявол всегда в деталях». Когда речь дойдет до согласования формата, параметров, деталей этих контактов, может возникнуть много неожиданных препятствий», — отметил он.

Косачев подчеркнул, что до сих пор Северная Корея отказывалась от прямых контактов с Южной Кореей потому, что считала ее в этом контексте не «состоятельной, своего рода марионеткой в руках США».

«Если сейчас состоится прямой межкорейский диалог, то роль США в этом контексте будет сокращаться, а не увеличиваться — это неплохо, потому что до сих пор роль США в контексте корейского регулирования скорее была деструктивной, нежели конструктивной», — сказал он.