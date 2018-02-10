Российские спортсмены одержали победы в хоккее и керлинге в первый соревновательный день Олимпиады в Пхёнчхане

Впрочем, медалей у наших спортсменов пока нет.

Одним из главных успехов российских спортсменов пока можно считать четыре победы в дабл-миксте по керлингу, то есть между смешанными парами мужчин и женщин. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уже гарантировали себе место в полуфинале турнира, обыграв команду Южной Кореи. Кроме того, отличились и российские хоккеисты, разгромившие корейцев в тренировочном матче со счетом 8:1.

Этим успехи россиян пока и ограничиваются. Сноубордисту Владиславу Хадарину выйти в финал не удалось – он занял 11-е место в квалификации по слоупстайлу. Лыжница Наталья Непряева оказалась восьмой в скиатлоне. Сборная России по фигурному катанию пока занимает третье место – провал Михаила Коляды был компенсирован отличным выступлением Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Первое место в неофициальном медальном зачете пока занимает Швеция с одним золотом. Его для своей страны добыла лыжница Шарлотте Калла.