Российские спортсмены одержали победы в хоккее и керлинге в первый соревновательный день Олимпиады в Пхёнчхане
Впрочем, медалей у наших спортсменов пока нет.
Одним из главных успехов российских спортсменов пока можно считать четыре победы в дабл-миксте по керлингу, то есть между смешанными парами мужчин и женщин. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уже гарантировали себе место в полуфинале турнира, обыграв команду Южной Кореи. Кроме того, отличились и российские хоккеисты, разгромившие корейцев в тренировочном матче со счетом 8:1.
Этим успехи россиян пока и ограничиваются. Сноубордисту Владиславу Хадарину выйти в финал не удалось – он занял 11-е место в квалификации по слоупстайлу. Лыжница Наталья Непряева оказалась восьмой в скиатлоне. Сборная России по фигурному катанию пока занимает третье место – провал Михаила Коляды был компенсирован отличным выступлением Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
Первое место в неофициальном медальном зачете пока занимает Швеция с одним золотом. Его для своей страны добыла лыжница Шарлотте Калла.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 10 февраля 2018 | 12:13
Росспортсмены должны выполнить наказ Родины, пославшей их сражаться на спортивном фронте, - "победить или умереть"!
patrik01 10 февраля 2018 | 12:19
Впрочем, медалей у наших спортсменов пока нет...
И это главное достижение жидобандеры, после полёта Tesla Roadster Илона Маска на Марс.
shicotus_live 10 февраля 2018 | 12:33
Первое место в неофициальном медальном зачете пока занимает Швеция с одним золотом. Его для своей страны добыла лыжница Шарлотте Калла...
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Бедная инвалид.
и как она вообще умудрилась добраться до финиша со своей астмой?))))
ura_123 10 февраля 2018 | 12:16
Корейские хоккеисты.. Прикольно.
gригорьич 10 февраля 2018 | 12:26
ura_123: Оксиморон называется. Типа «горячий снег» или «русские миротворцы».
patrik01 10 февраля 2018 | 12:29
Чтобы не позориться перед "эховскими" русофобами, российские хоккеисты должны были отказаться от встречи с смешными корейскими хоккеистами.
rukrok 10 февраля 2018 | 12:33
ura_123: ....:)))))...
...Нормално.
...Ззз, Вовик, скоро и вьетконговцев в хоекей обыграем....:)))
jetsam 10 февраля 2018 | 12:25
#Кроме того, отличились и российские хоккеисты, разгромившие корейцев в тренировочном матче со счетом 8:1. #
хиляки, команда бугаев нашего двора обыграла детский сад со счетом 45:0 - требую послать их на ОИ вместо "хоккеистов 8:1"
provincial49 10 февраля 2018 | 12:25
Круто! Хоккеисты (олимпийцы из России) САМИХ корейцев обыграли!! Хозяев льда!!! Эта победа, несомненно, войдет в историю олимпиад...
sterhogolub 10 февраля 2018 | 12:32
provincial49: Может и кино снимут, через 50 лет. Как про победу над студентами в 1972))
moncegorskyi 10 февраля 2018 | 12:27
Кроме того, отличились и российские хоккеисты, разгромившие корейцев в тренировочном матче со счетом 8:1.
Мда... это грандиозный успех российского хоккея. Ура товарищи!
liberal_rodinu_predal 10 февраля 2018 | 12:32
moncegorskyi: а надо было что сделать в первый день олимпиады?
rukrok 10 февраля 2018 | 12:45
liberal_rodinu_predal: Я, наприклад, Олимпиаду-80 обслуживл (СМЧМ) в Питере. Футбол.\
Там Кувейт обыграл в первые дни будущего чемпиона (по футболу летних ОИ) -Чехословакию. На Кировском стадионе в Питере.
Было счастье. Скакали все. Праздник.
...Вот, и здесь так. Праздник. А не корёйцев Фетисовым тюлюлюкать.
rukrok 10 февраля 2018 | 12:49
....( П.С. Виноват. Не "обыграл". Ничья - 1х1. Равная Победе. Извиняюсь. Устояли они...)...
zemljanka 10 февраля 2018 | 12:57
Молодцы!
manofoffice 10 февраля 2018 | 13:11
А тек то проиграл - просто плохо лоббировали свои интересы в МОК, ВАДА и прочих сомнительных конторах.