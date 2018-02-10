В Чечне в список домов под снос попал дом семьи арестованного правозащитника Оюба Титиева в Курчалоевском районе
Всего в списке 37 частных домовладений. Правозащитный центр «Мемориал» сообщает, что местные жители давно знали о планах построить на этом месте торговый центр. Однако о том, что именно эти семьи лишатся своей собственности, они узнали только в понедельник, 5 февраля. Дома сносятся без предварительного согласования с хозяевами. Выкуп земли не осуществлялся. Протестовать никто не посмел, отмечают правозащитники.
Комментарии7
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sasass 10 февраля 2018 | 11:43
Реновация по мэрски Московии...
nikitin43 10 февраля 2018 | 12:28
sasass: все эти акции воспринимаются вайнахами как новая сталинская по уничтожению народа русскими.
eduard53 10 февраля 2018 | 11:58
Случайность, чё. Да и потОм, у нас же все равны, в т.ч. враги абрека-академика.
Чем правозащитники лучше?
djuga 10 февраля 2018 | 12:06
Выкуп земли не осуществлялся. Протестовать никто не посмел
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Что это как не средневековый феодализм и рабовладельчество?
antimrakobes 10 февраля 2018 | 12:08
Так вот ты какой "самый спокойный регион страны"!
a_111111 10 февраля 2018 | 12:25
Ох боюсь кому-то это боком потом выйдет...
ansata 10 февраля 2018 | 12:32
a_111111: Эт точно..