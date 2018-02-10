В Чечне в список домов под снос попал дом семьи арестованного правозащитника Оюба Титиева в Курчалоевском районе

Всего в списке 37 частных домовладений. Правозащитный центр «Мемориал» сообщает, что местные жители давно знали о планах построить на этом месте торговый центр. Однако о том, что именно эти семьи лишатся своей собственности, они узнали только в понедельник, 5 февраля. Дома сносятся без предварительного согласования с хозяевами. Выкуп земли не осуществлялся. Протестовать никто не посмел, отмечают правозащитники.