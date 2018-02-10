Z Архив новостей новости
5 3 6 304
11:32, 10 февраля 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину как можно скорее посетить Пхненьян

Приглашение было передано устно сестрой Ким Чен Ына, которая приехала в Сеул в составе олимпийской делегации КНДР.
Президент Южной Кореи не исключил, что может посетить межкорейский саммит в КНДР, об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». Если он действительно приедет в столицу Северной Кореи, это будет его первая встреча с Ким Чен Ыном. Последняя встреча между лидерами двух стран состоялась в 2007 году.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

hz6691 10 февраля 2018 | 11:41

Достаточно было сократить поставки нефти на 90%, как появилось желание договариваться

sarmat51 10 февраля 2018 | 11:49

голод не тетка ................ишшшшшоо как захотят договариваться ...просто не верить словам ........сначала пусть сложат все оружие ии власть только потом накормить.................................

pravdatut 10 февраля 2018 | 12:13

Будет просить риса. Подкормится и начнет грозить ракетами. Аналогично сев. соседу.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 9 февраля Поздравить…

5 412 6 5014 09.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 5 февраля

5 430 6 10103 05.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 6 февраля Поздравить…

5 232 6 7179 06.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вносим на рассмотрение «антисталинский закон» В России ударными темпами строится именно сталинское государство, где человек — пыль под ногами, а «органы» не ошибаются…

5 366 6 16985 09.02
Kполитика, общество, история, законы, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…

5 219 6 13967 04.02
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Придите и помешайте продлению власти Путина Кремль и «забастовщики» ведут к одной цели — повышению «путинского процента». Одни занимаются мобилизацией лояльного электората, другие  — демобилизацией протестного…

5 293 6 20417 08.02
Kполитика, общество, выборы, президент, события
Блоги

Борис Титов уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста

Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…

5 136 6 10470 05.02
Kпутин, бизнес, рф, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Конкуренция теперь выше — а предложение «Яблока» стало слабее Путин принял решение допустить Явлинского на президентские выборы в качестве своего спаринг-партнера, потому что он безопасен, заранее обречен…

5 312 6 24943 06.02
Kполитика, общество, мнения, путин, явлинский
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Подписи за Явлинского и «страшная тайна» Навального Навальный, заявивший о 60% якобы поддельных подписей за Явлинского, обязан объяснить, что именно привело его к этому выводу…

5 136 6 11639 07.02
Kполитика, выборы-2018, навальный, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Против бойкота выборов Против бойкота выборов Что же будет, если 13-14% от общего числа избирателей присоединятся к бойкоту? За Путина по-прежнему проголосует столько же человек, но их вес среди пришедших увеличится значительно…

5 344 6 30017 08.02
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, выборы, видео, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик

О возможном участии в переговорах по Украине Если Путин захочет налаживать отношения с Украиной, и это будет серьезно и искренне, то тогда можно обсуждать и обдумывать, как этому процессу помогать…

5 171 6 15844 07.02
8читать ;смотреть
Kполитика, выборы-2018, рф, украина, мнения
Блоги

Кусок эфира

Владимир Познер: В самые трудные времена холодной войны не было такого антиамериканизма у рядовых людей От Америки зависят все. Но антиамериканизм в России намного сильнее, чем, например, во Франции, чем в Великобритании, Германии, Скандинавии…

5 208 6 39976 03.02
Kрф, сша, передачи, политика, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев: МОК принял постыдное решение А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России…

5 339 6 32810 05.02
Kолимпиада-2018, спорт, рф, мнения
Блоги

+ SpaceX успешно запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy SpaceX успешно запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy По плану, личный электрокар руководителя компании Илона Маска теперь будет летать вокруг Солнца, приближаясь то к Земле, то к Марсу…

5 471 6 49040 07.02
8читать ;смотреть
Kкосмос, видео, события
Блоги

Вот так блог программы «Вот так»

Сегодня в газете — завтра в тюрьме Некто А.Юрин (знать бы, кто это) в развязной фельетонной манере пишет о жизни алкоголика и дебошира, сгубившего жену, бывшего белого офицера-кокаиниста(!), контрабандиста и жулика…

5 66 6 25619 03.02
Kистория, образование, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Малыши и математика Знаете, что теперь говорят на это навальненки? Что ЦИК таким образом специально повышает явку!!! Я реально чуть со стула не упала…

5 51 6 5426 05.02
Kвыборы, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Оперная певица Анна Нетребко возмущена дорогими билетами на свои выступления в Москве Она пригрозила больше не приезжать, если еще раз узнает, что цены зашкаливают 100 тысяч рублей

5 4 6 13750
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Выкатили этот абсолютно пустой список. Настоящий – продолжает висеть над Кремлем дамокловым мечом, что совершенно правильно…

5 283 6 156389 03.02
#слушать 48:42 8читать $скачать 11.2 МБ
Голосование
Кто круче в космосе?
5 77 6 11266 07.02
Блоги

Илья Варламов блогер

Как Илон Маск решил обмануть весь мир, но у него ничего не вышло Неужели американцы думали, что им кто-то поверит? Шах и мат! Пойду посмотрю сюжеты РЕН-ТВ про рептилоидов-масонов и мировой заговор!..

5 592 6 263911 07.02
Kобщество, космос, сша, наука, техника, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Золотой параш…пистолет Когда Путин назначил генерал-губернатором Дагестана чужака Васильева, многие покрутили пальцем у виска. Чужак он и есть чужак. Не знает местной специфики, традиций, переплетений… Но Путин кто угодно, а не дурак…

5 154 6 130723 05.02
8читать ;смотреть
Kдагестан, власть, аресты, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6673115
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3285295

Сегодня в эфире