Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину как можно скорее посетить Пхненьян
Приглашение было передано устно сестрой Ким Чен Ына, которая приехала в Сеул в составе олимпийской делегации КНДР.
Президент Южной Кореи не исключил, что может посетить межкорейский саммит в КНДР, об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». Если он действительно приедет в столицу Северной Кореи, это будет его первая встреча с Ким Чен Ыном. Последняя встреча между лидерами двух стран состоялась в 2007 году.
Комментарии3
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hz6691 10 февраля 2018 | 11:41
Достаточно было сократить поставки нефти на 90%, как появилось желание договариваться
sarmat51 10 февраля 2018 | 11:49
голод не тетка ................ишшшшшоо как захотят договариваться ...просто не верить словам ........сначала пусть сложат все оружие ии власть только потом накормить.................................
pravdatut 10 февраля 2018 | 12:13
Будет просить риса. Подкормится и начнет грозить ракетами. Аналогично сев. соседу.