Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину как можно скорее посетить Пхненьян

Приглашение было передано устно сестрой Ким Чен Ына, которая приехала в Сеул в составе олимпийской делегации КНДР.

Президент Южной Кореи не исключил, что может посетить межкорейский саммит в КНДР, об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». Если он действительно приедет в столицу Северной Кореи, это будет его первая встреча с Ким Чен Ыном. Последняя встреча между лидерами двух стран состоялась в 2007 году.