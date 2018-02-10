«Тесла» Илона Маска внесена в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы

«Тесла» Илона Маска, которую 6 февраля запустила в космос компания SpaceX, внесена в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы Лаборатории реактивного движения NASA. На это обратило внимание издание Grist. В описании упомянуты все предметы в машине — манекен в скафандре, игрушечная машинка той же модели с маленькой фигуркой астронавта, электронная копия книги Айзека Азимова, а также металлическая пластина с именами шести тысяч сотрудников SpaceX, закрепленная между машиной и последней ступенью Falcon Heavy.