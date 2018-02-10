«Тесла» Илона Маска внесена в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы
«Тесла» Илона Маска, которую 6 февраля запустила в космос компания SpaceX, внесена в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы Лаборатории реактивного движения NASA. На это обратило внимание издание Grist. В описании упомянуты все предметы в машине — манекен в скафандре, игрушечная машинка той же модели с маленькой фигуркой астронавта, электронная копия книги Айзека Азимова, а также металлическая пластина с именами шести тысяч сотрудников SpaceX, закрепленная между машиной и последней ступенью Falcon Heavy.
Комментарии4
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xxxapek 10 февраля 2018 | 01:42
Теперь Роскосмосу придётся выводить на орбиту путинскую Ниву с прицепом
snegir_pravosekovich 10 февраля 2018 | 02:08
xxxapek:
Самого Х-йла давно пора вывести "на орбиту".
На стерхах летал, щук ловил, амфоры, медведи.
Пора на орбиту отправлять, нехай летает.
world_nail 10 февраля 2018 | 02:34
xxxapek: Не, в ответ Рогозин ща выведет на орбиту весь ВАЗ
kaplan911 10 февраля 2018 | 02:31
Блин, а наши всё тужатся вернуть...... прошлый век.
Нам до Америки, до Западного мира как до Луны........пешком.