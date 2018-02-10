Евгений Плющенко попросил глав МОК и IPC допустить на Паралимпийские игры российских спортсменов

Евгений Плющенко отправил письмо главам Международного олимпийского и паралимпийского комитетов с просьбой допустить на Паралимпийские игры российских лыжников и биатлонистов. «Все мое нутро борется с этой несправедливостью», — отметил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию в инстаграме. По его словам, он «не смог пройти мимо». Плющенко выразил надежду, что его друзья, президенты международных организаций, Томас Бах и Эндрю Парсонс найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на соревнованиях.