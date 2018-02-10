Евгений Плющенко попросил глав МОК и IPC допустить на Паралимпийские игры российских спортсменов
Евгений Плющенко отправил письмо главам Международного олимпийского и паралимпийского комитетов с просьбой допустить на Паралимпийские игры российских лыжников и биатлонистов. «Все мое нутро борется с этой несправедливостью», — отметил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию в инстаграме. По его словам, он «не смог пройти мимо». Плющенко выразил надежду, что его друзья, президенты международных организаций, Томас Бах и Эндрю Парсонс найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на соревнованиях.
Комментарии1
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salut__521 10 февраля 2018 | 01:48
Нутро у него, видите ли, борется... А там люди с вашим допингом борются, пока вы тут со своим мурлом и нутром красуетесь перед фюрером.