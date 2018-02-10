Владимир Соловьев попросил удалиться из студии американского эксперта за слова о погибшем в Сирии российском летчике
Телеведущий Владимир Соловьев попросил удалиться из студии американского эксперта Григория Винникова за слова о погибшем в Сирии российском летчике.
Во время эфира председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по офицеру Роману Филипову. После этого Винников подверг сомнению присуждение пилоту звания Героя России и критически о нем высказался.
Соловьев на это заметил, что «в день, когда похоронили человека, позволять себе такие комментарии на его счет – это неуважение к его семье, … к России, … ко всем людям, которые сейчас воюют в Сирии».
Комментарии45
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kaplan911 10 февраля 2018 | 02:23
\\ Во время эфира председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту
молчания по офицеру Роману Филипову. \\
«…Когда я вижу розовенькие щечки Никонова, внука архитектора пакта Молотова-Риббентропа, как он вещает каждый день по телевизору, я не жду от него покаяния, я хочу, чтобы он работал в богадельне под Рязанью и мыл стариков, репрессированных по разнарядке…» (С).
splin2 10 февраля 2018 | 02:35
kaplan911: Никонов тот самый "румяный комсомольский вождь" )))
world_nail 10 февраля 2018 | 02:31
"это неуважение ко всем людям, которые сейчас воюют в Сирии" - чот этот Помётов совсем забизделся - курды и террористы воюют и тоже людя, мне чо, их уважать?