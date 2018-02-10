Владимир Соловьев попросил удалиться из студии американского эксперта за слова о погибшем в Сирии российском летчике

Телеведущий Владимир Соловьев попросил удалиться из студии американского эксперта Григория Винникова за слова о погибшем в Сирии российском летчике.

Во время эфира председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по офицеру Роману Филипову. После этого Винников подверг сомнению присуждение пилоту звания Героя России и критически о нем высказался.

Соловьев на это заметил, что «в день, когда похоронили человека, позволять себе такие комментарии на его счет – это неуважение к его семье, … к России, … ко всем людям, которые сейчас воюют в Сирии».