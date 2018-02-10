В Пентагоне заявили о непричастности к разрушению моста в Сирии

Ни коалиция, ни ее партнеры намеренно не поднимали уровень воды в реке Евфрат, сообщила пресс-служба Министерства обороны США. Там подчеркнули, что Вашингтон «по-прежнему сосредоточен» на проведении операций против организации «Исламское государство». Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон назвал обвинения в отношении коалиции «необоснованными и ложными», передает «РИА Новости».

О том, что к разрушению моста могли быть причастны США, сообщала накануне официальная газета российского Минобороны «Красная звезда». По данным издания, причиной этого могло стать преднамеренное открытие шлюзов на плотине гидроэлектростанции Эт-Табка, которая находится на территории, контролируемой оппозиционными силами.