В Пентагоне заявили о непричастности к разрушению моста в Сирии
Ни коалиция, ни ее партнеры намеренно не поднимали уровень воды в реке Евфрат, сообщила пресс-служба Министерства обороны США. Там подчеркнули, что Вашингтон «по-прежнему сосредоточен» на проведении операций против организации «Исламское государство». Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон назвал обвинения в отношении коалиции «необоснованными и ложными», передает «РИА Новости».
О том, что к разрушению моста могли быть причастны США, сообщала накануне официальная газета российского Минобороны «Красная звезда». По данным издания, причиной этого могло стать преднамеренное открытие шлюзов на плотине гидроэлектростанции Эт-Табка, которая находится на территории, контролируемой оппозиционными силами.
Комментарии1
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kara 10 февраля 2018 | 01:58
у нас только спросили: если мы поднимем шлюзы,мост разрушится?-если долго, то да!