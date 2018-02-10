Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить фотографии из новости про Олега Дерипаску и Сергея Приходько

Как говорится в уведомлении ведомства, суд Краснодарского края решил, что это частные снимки и видеозаписи. Их публикация без прямого или косвенного согласия гражданина нарушает права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни. Такое решение вынесено на следующий день после выхода расследования Алексея Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске, вице-премьере России Сергее Приходько и модели Насте Рыбке. Политик считает их совместную поездку на яхте взяткой должностному лицу.

Дерипаска назвал расследование лживым и пообещал подать в суд. По словам Приходько, на эту публикацию ему хотелось бы ответить «по-мужски», но он решил остаться в рамках правового поля