Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить фотографии из новости про Олега Дерипаску и Сергея Приходько
Как говорится в уведомлении ведомства, суд Краснодарского края решил, что это частные снимки и видеозаписи. Их публикация без прямого или косвенного согласия гражданина нарушает права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни. Такое решение вынесено на следующий день после выхода расследования Алексея Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске, вице-премьере России Сергее Приходько и модели Насте Рыбке. Политик считает их совместную поездку на яхте взяткой должностному лицу.
Дерипаска назвал расследование лживым и пообещал подать в суд. По словам Приходько, на эту публикацию ему хотелось бы ответить «по-мужски», но он решил остаться в рамках правового поля
Комментарии14
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lager23 10 февраля 2018 | 01:24
Что написано пером, того не вырубишь топором...
pmasel 10 февраля 2018 | 01:32
Интересное решение суда. Теперь фото террористов, маньяков и убийц тоже запрещено публиковать. Только после решения суда?. А может общественная значимость и подозрение в совершении преступления главней?
amrigo 10 февраля 2018 | 01:28
Судя по истеричной реакции Приходько и Дерипаски, расследование Навального можно считать достоверным, как всегда российская власть на дне.
vladislav 10 февраля 2018 | 01:43
amrigo: "как всегда российская власть на дне"
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Лучше так: "Российская власть - дно".
vraki 10 февраля 2018 | 02:05
vladislav: Лучше так: " Навоз" .... мягко говоря , очень мягко
beltat 10 февраля 2018 | 01:30
Как говорится в уведомлении ведомства, суд Краснодарского края решил, что это частные снимки и видеозаписи.
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А когда он успел-то?
sparky 10 февраля 2018 | 01:33
А разве эти снимки и ролики не из книги и открытых постов одной шлюшки?
Из Надзор не запрещает?
prial78 10 февраля 2018 | 01:42
Приходько решил ответить по-мужски Рыбке о публикации фото в инстаграмм. Это как?
sparky 10 февраля 2018 | 02:31
prial78: Как, как, наверное, эх раз, еще раз. Если еще способен и деньги на рыбок есть.
irinaapril 10 февраля 2018 | 01:46
Гос.служащие должны быть морально устойчивыми, а если имеются доказательства того, что это не так, то они должны становиться достоянием общественности.
dan777 10 февраля 2018 | 01:54
Два полушария, две крайности.
У них - одна сказала и Вайнштейна нет
У нас - ссы в глаза- божья роса.
Хочу на остров в Атлантику.
nulia 10 февраля 2018 | 01:59
И что мы так поторопились....
idruker 10 февраля 2018 | 02:20
Навальный, готовься. Скоро тебе Приходько по-мужски ответит: или из подворотни какой нибудь разумеется сумасшедший тебя мочой обольет или зеленкой плеснет. С этими настоящими мужчинами ухо востро нужно держать
drtomsky 10 февраля 2018 | 02:35
По нашей конституции цензура недопустима. А роскомнадзор - это что?