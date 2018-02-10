На Олимпиаде в Пхенчхане сегодня будут разыграны первые комплекты наград

За медали будут бороться прыгуны с трамплина, лыжники, биатлонисты и конькобежцы.

Первым обладателями медалей на Пхенчханской Олимпиаде станут лыжницы. Это, впрочем, уже почти традиция. Женский скиатлон практически всегда проходит в первый день после Открытия. Правила простые, первые семь с половиной километров женщины пробегут классикой, затем поменяют лыжи, и следующие 7,5 километров пройдут уже свободным стилем. Сегодня же будут разыграны медали в полуторакилометровой гонке в шорт-треке. Тут мог бы блеснуть российский кореец Виктор Ан, но он Олимпиаду пропускает по независящим от него обстоятельствам. Разыграют медали и прыгуны с трамплина. Состязаться летающие лыжники начали еще до церемонии Открытия. Россияне квалификацию на нормальном трамплине прошли, но за награды бороться будет тяжело. На очереди также женские коньки, дистанции 3 километра и женские же биатлон. Спринт длиной в семь с половиной километров побегут лишь две россиянки: Ульяна Кайшева и Татьяна Акимов. Остальных на Игры не пригласили.

Олимпиада завершится 25 февраля. Всего будет разыграно 102 комплекта наград.