На Олимпиаде в Пхенчхане сегодня будут разыграны первые комплекты наград
За медали будут бороться прыгуны с трамплина, лыжники, биатлонисты и конькобежцы.
Первым обладателями медалей на Пхенчханской Олимпиаде станут лыжницы. Это, впрочем, уже почти традиция. Женский скиатлон практически всегда проходит в первый день после Открытия. Правила простые, первые семь с половиной километров женщины пробегут классикой, затем поменяют лыжи, и следующие 7,5 километров пройдут уже свободным стилем. Сегодня же будут разыграны медали в полуторакилометровой гонке в шорт-треке. Тут мог бы блеснуть российский кореец Виктор Ан, но он Олимпиаду пропускает по независящим от него обстоятельствам. Разыграют медали и прыгуны с трамплина. Состязаться летающие лыжники начали еще до церемонии Открытия. Россияне квалификацию на нормальном трамплине прошли, но за награды бороться будет тяжело. На очереди также женские коньки, дистанции 3 километра и женские же биатлон. Спринт длиной в семь с половиной километров побегут лишь две россиянки: Ульяна Кайшева и Татьяна Акимов. Остальных на Игры не пригласили.
Олимпиада завершится 25 февраля. Всего будет разыграно 102 комплекта наград.
Комментарии4
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bobiksdoh 10 февраля 2018 | 00:13
Ждем повторения сочинского успеха! В смысле, по медалям.
alehan0074 10 февраля 2018 | 00:24
bobiksdoh: для этого надо будет подменять анализы и опять ссать по чужим пробиркам...а это проблематично теперь..:)
indeezjoe 10 февраля 2018 | 00:20
Американец во время церемонии открытия Игр развернул на трибунах российский флаг...
Всем уже давно ясно, кто самый "грязный" на этой Олимпиаде... И это точно не россияне...
;-))
stebinmaku 10 февраля 2018 | 00:58
Ну что ж, господа оппозиционеры, приготовимся поболеть против - склеротически покашлять, сипло-хрипло полаять в вольере вбрасываемых костей-новостей, посопливить и пропоноситься. Либерал - помни, что каждая хоть и маловероятная, но возможная победа российского спортсмена - это твоё поражение..