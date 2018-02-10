Участники акции «Социальный марш» придут сегодня к администрации президента
Участники акции «Социальный марш», которую поддержали правозащитники и многие общественные организации, но не согласовали столичные власти, придут сегодня к администрации президента. И передадут туда обращения с критикой мэра Москвы и губернатора Подмосковья.
Маршрут мероприятия организаторам пришлось изменить. Вместо шествия по бульварам в центре Москвы и митинга на проспекте Сахарова люди в час дня соберутся у памятника героям Плевны на выходе из метро Китай-город и пойдут к администрации президента. Туда принесут требования Социального марша. Вот лишь некоторые из них: «Деньги на детей и пенсионеров, а не плитку и бордюры», «Остановить рост тарифов и сборов», «Прекратить слияние школ, детских садов, поликлиник», «Спасти старую Москву», «Восстановить закрытые больницы», «Отменить антиконституционный закон О реновации». В списке есть и требования, которые касаются проведения честных выборов. В здание на Ильинке также принесут обращения от москвичей и жителей области с критикой политики, которую проводят мэр Собянин и губернатор Воробьев. Социальный марш инициировали гражданские активисты. Их поддержали многие общественные организации, в том числе движение «За Москву!», «Моссовет», «Общество синих ведёрок», «Московский троллейбус», правозащитное движение «За права человека» и другие.
Столичные власти не разрешили шествие под предлогом проведения в городе праздничных мероприятий по случаю масленицы. При этом в первом отказе ещё в январе, ни о какой масленице речи не шло, отмечают организаторы.
Комментарии6
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edun1952 10 февраля 2018 | 00:22
С чем прилут с тем и уйдут. добрых царей нк бывает. Сказки , увы, былью не становятся.
ivfn 10 февраля 2018 | 00:43
edun1952:
Акция не согласована,поэтому надо еще дойти до АП.
ly4_sveta 10 февраля 2018 | 00:28
И никаких требований и претензий к президенту?
Впрочем, как всегда - царь хороший, бояре плохие.
pmasel 10 февраля 2018 | 01:43
Левые совсем сдулись. Где коммунистический задор? Где требования уничтожить помещиков и капиталистов? Слабенько, на фейк похоже.
sadda 10 февраля 2018 | 00:44
К барину на поклон....
aleksandr39 10 февраля 2018 | 01:09
В России нет мэров и губернаторов ,а есть первые секретари горкомов и обкомов партии ЖУЛИКОВ и ВОРОВ .