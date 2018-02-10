Участники акции «Социальный марш» придут сегодня к администрации президента

Участники акции «Социальный марш», которую поддержали правозащитники и многие общественные организации, но не согласовали столичные власти, придут сегодня к администрации президента. И передадут туда обращения с критикой мэра Москвы и губернатора Подмосковья.

Маршрут мероприятия организаторам пришлось изменить. Вместо шествия по бульварам в центре Москвы и митинга на проспекте Сахарова люди в час дня соберутся у памятника героям Плевны на выходе из метро Китай-город и пойдут к администрации президента. Туда принесут требования Социального марша. Вот лишь некоторые из них: «Деньги на детей и пенсионеров, а не плитку и бордюры», «Остановить рост тарифов и сборов», «Прекратить слияние школ, детских садов, поликлиник», «Спасти старую Москву», «Восстановить закрытые больницы», «Отменить антиконституционный закон О реновации». В списке есть и требования, которые касаются проведения честных выборов. В здание на Ильинке также принесут обращения от москвичей и жителей области с критикой политики, которую проводят мэр Собянин и губернатор Воробьев. Социальный марш инициировали гражданские активисты. Их поддержали многие общественные организации, в том числе движение «За Москву!», «Моссовет», «Общество синих ведёрок», «Московский троллейбус», правозащитное движение «За права человека» и другие.

Столичные власти не разрешили шествие под предлогом проведения в городе праздничных мероприятий по случаю масленицы. При этом в первом отказе ещё в январе, ни о какой масленице речи не шло, отмечают организаторы.