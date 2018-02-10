В Чечне для строительства торгового центра сносят несколько десятков частных домов
В Чечне для строительства торгового центра сносят несколько десятков частных домов, в том числе дом арестованного главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева. Как сообщают правозащитники, выселение организовано с грубейшими нарушениями прав жителей. Подробности «Эху Москвы» рассказал член правления правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов.
По словам Орлова, выселенным семьям не предоставили мест для временного проживания. Тем не менее, пострадавшие от действий властей не решаются выразить протест и потребовать соблюдения их прав.
Комментарии16
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alrichter 10 февраля 2018 | 00:09
Было бы удивительно, если бы пастухи спрашивали баранов, о том, переезжать ли баранам в другой загон или нет..
svirepyy_bambr 10 февраля 2018 | 00:37
alrichter: Нет никого трусливее чеченца....Самый рабский народец-готовы пятки лизать тому, кто их сильнее...Подлый народишко....
vlastimil_popogrebski 10 февраля 2018 | 00:46
svirepyy_bambr: строят торговый центр? Отличная новость! Будет где трудящимся-овцеводам приобрести модные бренды типа Louis Vuitton, не отходя далеко от трудовой вахты в коровниках
sim202_ 10 февраля 2018 | 00:12
А гарант тем временем анекдотики рассказывает...
perrrkele_sattan 10 февраля 2018 | 00:12
а что там по поводу "гордых и отважных" чеченцев?
Шакалы очень отважные, когда стаей на одного. До тех пор, пока не встретится стая посильнее.
В ДисБатах "отважные нохчи" маршировали как все, чеканя шаг и быстро сымали шапку перед командирами (они оставались военнослужащими, но были осуждены, обычно за "крутость") - честь им отдавать не полагалось
sim202_ 10 февраля 2018 | 00:22
А здесь Чайку с Бастрыкиным не ждут???
sempai 10 февраля 2018 | 00:28
Необходимо готовить в командировку в Чечню самого смелого ( по ее словам ) кандидата в президенты..., надежда только на нее..., президент ( и кандидат ) занят более важными делами - рассказывает анекдоты...
vladvinn73 10 февраля 2018 | 00:28
наверно террористов дома
djuga 10 февраля 2018 | 00:29
Нормально. Как и должно было стать после 18-летнего правления "императора всегоився" с одной стороны и "герояакадемикавсехвременинародов" с другой. Какие частники-колхозники, какие дома-участки, вы о чем?!
Страна в опасности, кругом враги!!!
kochar 10 февраля 2018 | 00:29
А в соседнем Дагестане из за сворованных 800 миллионов рублей ( эта маленькая яхта казнокрада) на уши подняли всех силовиков.
svirepyy_bambr 10 февраля 2018 | 01:23
kochar: В Чиче плешивый ссыт...Ему ж четко и конкретно указали, что его силовиков будут там стрелять, буде они туда сунутся....
andy575 10 февраля 2018 | 00:38
Каждому народу по своему Собянину!
cukker 10 февраля 2018 | 00:38
вранье чистой воды. несколько десятков домов, это нереальные размеры ТЦ. т сомнительно, что б выселяли в поле, Кадыров так с чеченцами не поступает. товарищ забрехался
svirepyy_bambr 10 февраля 2018 | 01:26
cukker: Согласен! Враньё! Ты б , милый мой, еще б туда съездил и проверил...Ну что б наверняка....
nikchimzwet886 10 февраля 2018 | 00:54
Школа Лужова-Собянина в действии.
nikitin43 10 февраля 2018 | 00:59
вайнахи русских ненавидят , к этому есть основания , без войны не обойдётся .