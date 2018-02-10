В Чечне для строительства торгового центра сносят несколько десятков частных домов, в том числе дом арестованного главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева. Как сообщают правозащитники, выселение организовано с грубейшими нарушениями прав жителей. Подробности «Эху Москвы» рассказал член правления правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов.

По словам Орлова, выселенным семьям не предоставили мест для временного проживания. Тем не менее, пострадавшие от действий властей не решаются выразить протест и потребовать соблюдения их прав.