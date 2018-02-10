В Дагестане сегодня ждут генпрокурора Юрия Чайку

Юрий Чайка прибудет в Дагестан вслед за главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Руководитель надзорного ведомства намерен провести встречу и расширенное совещание с главой республики Владимиром Васильевым — ему, в частности, представят недавно назначенного прокурора Дагестана Дениса Попова, — об этом «РБК» накануне сообщили источники в руководстве и правоохранительных органах региона. Между тем, глава СКР в минувший четверг заявил о начале «нового этапа развития» республики. В последние дни практически все ведомства и официальные структуры Дагестана были охвачены масштабными обысками и выемками документов. Вслед за арестами высокопоставленных чиновников, представители надзорного ведомства объявили о выявленных н нарушениях со стороны дагестанских управлений Росреестра и Росприроднадзора. Речь идет, в частности, о загрязнении Каспия сточными водами. Тем временем, на дорогах республики штатных сотрудников ДПС заменили сводными группами полиции и Росгвардии, личный состав специально привезли из других регионов. Местные силовики вплоть до осени переведены на усиленный режим несения службы.

Арестованные дагестанские чиновники проходят по делу о хищениях бюджетных средств.