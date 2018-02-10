В Дагестане сегодня ждут генпрокурора Юрия Чайку
Юрий Чайка прибудет в Дагестан вслед за главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Руководитель надзорного ведомства намерен провести встречу и расширенное совещание с главой республики Владимиром Васильевым — ему, в частности, представят недавно назначенного прокурора Дагестана Дениса Попова, — об этом «РБК» накануне сообщили источники в руководстве и правоохранительных органах региона. Между тем, глава СКР в минувший четверг заявил о начале «нового этапа развития» республики. В последние дни практически все ведомства и официальные структуры Дагестана были охвачены масштабными обысками и выемками документов. Вслед за арестами высокопоставленных чиновников, представители надзорного ведомства объявили о выявленных н нарушениях со стороны дагестанских управлений Росреестра и Росприроднадзора. Речь идет, в частности, о загрязнении Каспия сточными водами. Тем временем, на дорогах республики штатных сотрудников ДПС заменили сводными группами полиции и Росгвардии, личный состав специально привезли из других регионов. Местные силовики вплоть до осени переведены на усиленный режим несения службы.
Арестованные дагестанские чиновники проходят по делу о хищениях бюджетных средств.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
alrichter 10 февраля 2018 | 00:13
Видимо "пернатый" едет на зачистку докУментов, потенциально проливающих свет на миллиардные откаты в Москву..
hrenvam 10 февраля 2018 | 00:14
Пропала квартира...
edun1952 10 февраля 2018 | 00:16
На падаль.
kriimsdyk 10 февраля 2018 | 00:18
поджидают
trans 10 февраля 2018 | 00:22
Конечно ждут....и виолончель уже приготовили.
vladvinn73 10 февраля 2018 | 00:25
соль и щебень искать, ну и так по-мелочи...
sim202_ 10 февраля 2018 | 00:26
Чуваки, а не хотите в Чечню заехать?
Там дома сносят без всякого суда - не слыхали?
vlad_kondrat 10 февраля 2018 | 00:26
А что если в Дагестане решили допустить и других кандидатов, а Росгвардия как раз по этому делу отвечает за "правльные" выборы.
Если бы не в Дагестане как в Чечне выдавали 140% за Путина ничего этого не было бы. В Чечне воруют покруче, и ниче Чайка не переживает. Видимо все дело в преданости Путину.
na555 10 февраля 2018 | 00:35
С официальным дружеским визитом?
sborisych 10 февраля 2018 | 00:44
Ну уссыся.. Весь этот психоз, помпа, и суета по поводу каких-то там 75 миллионов, или около того, деревянных? Ну совершенно ни на йоту не верю..
nikitin43 10 февраля 2018 | 01:01
sborisych: огромные долги за газ и электроэнергию .впрочем как и в чечне.
realtor_igor 10 февраля 2018 | 01:10
Поехал конфискат делить по понятиям. Тут глаз да глаз нужен. Бастрыкин быстро по карманам рассвет )))