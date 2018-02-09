Турция после краткого перерыва возобновила авиаудары в  районе Африна на севере Сирии

Как передает «Ассошиэйтед пресс» со ссылкой на курдские источники, атаки с воздуха на приграничные территории и Африн начались минувшей ночью и продолжились в течение суток. Эти удары стали наиболее мощными за последние три недели операции «Оливковая ветвь».