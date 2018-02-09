Турция после краткого перерыва возобновила авиаудары в районе Африна на севере Сирии
Как передает «Ассошиэйтед пресс» со ссылкой на курдские источники, атаки с воздуха на приграничные территории и Африн начались минувшей ночью и продолжились в течение суток. Эти удары стали наиболее мощными за последние три недели операции «Оливковая ветвь».
Комментарии4
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metulag 09 февраля 2018 | 23:10
Генерал-лейтенант армии США Пол Фанк, командующий американскими войсками в Сирии и Ираке, прибыл в Мандбидж, чтобы выразить поддержку курдским ополченцам и ответить на угрозы Турции.
"Мы здесь для того, чтобы убедиться: «Исламское государство» не поднимет голову в этом районе", - заявил военачальник. Курдские ополченцы Союза демократических сил – самый надежный союзник западной коалиции, ведущей борьбу с ИГ.
"Когда никто не решался воевать с ИГ, курды пошли на это – и одержали победу", - напомнил генерал. Отвечая на вопрос, беспокоит ли его рост напряженности между США и Турцией, военачальник заявил, что его работа – не беспокоиться, а воевать.
Напомним, что неделю назад в поддержку курдских ополченцев высказался глава Центрального командования генерал Джо Вотел. Он отверг требование Турции вывести американские войска из Манбиджа, сообщив, что подобная передислокация не предусмотрена.
sveklotron_7 10 февраля 2018 | 00:17
metulag: Совет да любовь членам НАТО, США и Турции. Бей турка пока не запиндосит, бей пиндоса пока не затуречит.
metulag 10 февраля 2018 | 00:25
sveklotron_7: Турок просто приведут в чувство и вернут в стойло. Как позавчера воспитали россиян.
kaplan911 10 февраля 2018 | 00:29
Наши исподтишка тоже снабжали курдов оружием.
До и после сбитого военного самолёта.