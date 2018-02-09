Пентагон утверждает, что не причастен к разрушению моста через Евфрат, наведенного российскими военными на востоке Сирии. Как заявил официальный представитель американского военного ведомства, Эрик Пэхон, обвинения Москвы абсолютно необоснованные и ложные. Ранее сообщалось, что мост через Евфрат был разрушен из-за повышения уровня воды в реке. В Минобороны России заявили, что это произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка на территории оппозиционных формирований, подконтрольных «международной коалиции» во главе с США».