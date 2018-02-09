Пентагон утверждает, что не причастен к разрушению моста через Евфрат, наведенного российскими военными
Пентагон утверждает, что не причастен к разрушению моста через Евфрат, наведенного российскими военными на востоке Сирии. Как заявил официальный представитель американского военного ведомства, Эрик Пэхон, обвинения Москвы абсолютно необоснованные и ложные. Ранее сообщалось, что мост через Евфрат был разрушен из-за повышения уровня воды в реке. В Минобороны России заявили, что это произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка на территории оппозиционных формирований, подконтрольных «международной коалиции» во главе с США».
Комментарии48
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mikhail_spb_ 09 февраля 2018 | 23:06
Видимо, озлобленные на весь мир сапоги приписывают другим свои недостатки и даже злые намерения.
Вот и обвиняют всех в своих же преступлениях.
soviet_spy 09 февраля 2018 | 23:11
Гадить исподтишка - пиндосская фишка...
begly_ 09 февраля 2018 | 23:13
soviet_spy:
Я слышал, что хитрость бывает от ума.
gonduras_on_kolima 10 февраля 2018 | 00:31
soviet_spy: // Гадить исподтишка - пиндосская фишка... //
Удило ватный, ваша легендарная рашистская *опорукость значительно опередила Пентагон.
И да, пацак, к завалу крымнашенского моста, который состоится в пределах нескольких лет, Пентагон тоже отношения иметь не будет.
metulag 09 февраля 2018 | 23:13
soviet_spy: даже наводить понтонные мосты не ум еют.
Ничего не остается как обвинять других.
Качвество оборудования и умения хреновые совсем.
patrik01 09 февраля 2018 | 23:17
Пентагон утверждает, что не причастен к разрушению моста через Евфрат, наведенного российскими военными...
Я не я и жопа не моя, типа как Саша Рыклин, просто мимо шёл.
metulag 09 февраля 2018 | 23:21
patrik01: ну насчет жопы ты не прав, она точно твоя.
Другой такой нет. Ее же осел монгола разрабатывал. Твоя это жопа, точно твоя.
nic60 09 февраля 2018 | 23:37
patrik01: Я не и жопа не моя, типа....
Уж не знаю Патрик-какого типа твоя жопа..
Но то шо ты сомневаешься , шо ты-это ты-это уже шизофрения и запущеная.
kriimsdyk 09 февраля 2018 | 23:54
Вот так и с крымским будет.
svirepyy_bambr 10 февраля 2018 | 00:15
patrik01: //Я не я и жопа не моя////
Забавно, Патрикеевна, ты открылась...Каминаут, номерной?
nestor199 09 февраля 2018 | 23:22
metulag: Сколько месяцев понтонная переправа работала?
metulag 09 февраля 2018 | 23:32
nestor199: деби, погугли, родная. какого хъра ты вопросы задешь? Себе задай.
И ответь какой это на хрен мост если он от легкого паводка разрушился. А сейчас там как раз сезон дождей.
nestor199 09 февраля 2018 | 23:35
metulag: Легкий паводок держит плотина, а если увеличить сброс через плотину?
com30 10 февраля 2018 | 00:47
nestor199:
Судя по фото, вообще не работала. Подъездные дороги еще не разъезжены. Хотя патрик его знает, может это хорошая маскировка?
В чем есть сомнения.
nestor199 09 февраля 2018 | 23:20
soviet_spy: Гадит Эхо. Оно как-то забыло упомянуть, что мост понтонный. А понтонный мост разрушить? Можно разрушить переправу. Восстановить переправу через Ефрат никакого труда не составит, скорее всего она уже восстановлена.
com30 10 февраля 2018 | 01:04
nestor199:
Эта "новость" недельной давности, когда появилась сразу было сказано что это понтонная переправа, были выложены фото целого и разрушенного моста, судя по всему "крупные специалисты" не рассчитали длину понтонного моста и течение реки, он просто порвался или несколько секций течением вывернуло и затопило.
Одно дело пытаться порвать 1 СМ нитки, там и ухватиться невозможно, другое дело рвать 1 М точно той же нитки, порвет даже малый ребенок.
На стоячей воде, где нибудь на озере, в безветренную погоду понтонный мост такой длинны может быть и выстоял, но на реке вряд ли.
mordechai_blinchikov 09 февраля 2018 | 23:33
soviet_spy: Гадить исподтишка
а мы такие открытые,-нас там нет , в банки не ссымся , овечки блин
headhunter_ 09 февраля 2018 | 23:38
"Гадить исподтишка - пиндосская фишка..."
Ну да, это "пиндосы" вам руки из *опы вырастили, товарищи россияне...генетическая такая фишка...:-D
indeezjoe 10 февраля 2018 | 00:11
headhunter_: Пиндосам со своими руками чего-нибудь сделать бы... 50 тысяч мостов в США на грани разрушения...
Их длина в совокупности составляет 1216 миль – это расстояние между Майями и Нью-Йорком, отметила американская ассоциация дорожно-транспортного строительства ARTBA. Автомобили, грузовики и школьные автобусы проезжают по этим 54 259 "структурно несовершенным мостам" 175 млн раз в день. Так что это просто вопрос времени, когда очередной Mississippi River Bridge рухнет в воду....
Впрочем, не троллям из прибалтийских вымиратов говорить про мосты и дороги... Пусть просто выглянут в окно...
;-))
mordvinyka_zabiyka 09 февраля 2018 | 23:39
soviet_spy: это намёк крымскому мосту))
pit_in_piter 09 февраля 2018 | 23:45
soviet_spy: *Гадить исподтишка - пиндосская фишка...*
"Трогай"- сказал Штирлиц шофёру.
"Трогай ещёёёёёё....."
nostradam 10 февраля 2018 | 00:05
soviet_spy: Может американцы поучаствовали, может нет. Но смеются они над горе-строителями гомерически.
svirepyy_bambr 10 февраля 2018 | 00:11
soviet_spy: Пиндосам гадить исподтишка-смысла нет..Не тот уровень....На хрена "моську"замечать?
martin5660 10 февраля 2018 | 00:16
soviet_spy: чья бы корова
arye_11 09 февраля 2018 | 23:11
mikhail_spb_:
Пентагон утверждает, что не причастен к разрушению моста через Евфрат,
_____________________________________________________________
Пентагон утверждает правильно.
Это же не просто мост. а РОССИЙСКИЙ мост.
Значит и развалился сам.
pycckoe_cpy 09 февраля 2018 | 23:21
arye_11: когда крымский наипнётся, Азовское море заблокирует. Рашкожопы для вони созданы природой.
lincolnmkx 09 февраля 2018 | 23:21
arye_11: Арик, из г..на пулю не сделаешь!
y_y_y 09 февраля 2018 | 23:12
mikhail_spb_:
//Вот и обвиняют всех в своих же//
Дык, как же это возможно. Если плотина только одна и шлюзы могут открыть только подконтрольные (слабо-подконтрольные) США группировки террористов?
nestor199 09 февраля 2018 | 23:28
y_y_y: У нас в этом году больших морозов нет - ниже плотины Волга не встала. А выше плотины полуметровый лед. Знаете почему так? Идет сброс воды, уменьши его и Волга встанет, увеличьте ............... и Астрахань в Каспий смоет.
metulag 09 февраля 2018 | 23:29
y_y_y: Что это за понтонный мост, мать его, если он от подъема воды разрушился?
Он же плавучий и должен подниматься и опускаться вместе с уровнем воды.
Сочленение с берегом должно обеспечивать его свободные колебания.
Что за Безрукие идиоты мост строили?
nestor199 09 февраля 2018 | 23:41
metulag: А если перепад по ординару два метра? Сцепка из понтона вырвется с "мясом". В обычных условиях понтоны расцепляются, а после снижения уровня сброса заводятся вновь.
metulag 09 февраля 2018 | 23:48
nestor199: Кто тебе это сказал, дружок?*
В Хабаровске долгое время был понтонный с мост через Амур на остров.
Знаешь какие паводки на Амуре? Не 2 м, а до 10 м.
nestor199 09 февраля 2018 | 23:59
metulag: Этот мост функционировал круглогодично?
Если Вы забыли, то я Вам напомню, переправу там наводили только после паводка.
metulag 10 февраля 2018 | 00:16
nestor199: Зимой ездили по льду.Понтоны из воды не вытаскивали.
litovec55 10 февраля 2018 | 00:01
metulag: Знаешь какие паводки на Амуре?
Пугало украинское, ты то откуда знаешь про паводки на Амуре. Во время паводков, только такие умники как ты, понтонный мост не снимают!
metulag 10 февраля 2018 | 00:38
litovec55: Деби, ты просто не знаешь, что понтонный мост выдерживает колебания уровня воды в 2,5-3 метра, при больших значениях необходима перепланировка береговых опор. И все. ты прочти как устраиваются Береговые опоры.
litovec55 10 февраля 2018 | 00:58
metulag: колебания уровня воды в 2,5-3 метра,
Дебилка, ты же пишешь про 10м.
begly_ 09 февраля 2018 | 23:09
Да что вы, настамнет!
vilingrad 09 февраля 2018 | 23:09
Так смыло
vilingrad 09 февраля 2018 | 23:11
Эти ребята так же будут с крымским переходом- мол бандеровцы с пиндосами слили наш мостик в унитаз!
israeli_gae 09 февраля 2018 | 23:20
Возможно американцы врут.
Возможно нет.
Но русские врут всегда.
pycckoe_cpy 09 февраля 2018 | 23:24
israeli_gae: ну а чо им остаётся делать, если они не врать не могут?
lager23 09 февраля 2018 | 23:53
Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо ». — «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть». — «Вино. Разбила… две бутылки». — Три!
nostradam 09 февраля 2018 | 23:58
Прообраз крымского моста. Когда рухнет - ЦРУ будет виновато.
vitfom 10 февраля 2018 | 00:07
Может построили как обычно?
kaplan911 10 февраля 2018 | 00:39
Плохому танцору всегда что-то мешает.
nic55 10 февраля 2018 | 02:16
kaplan911:
Но есть очень хороший хирург, который не оставит, в беде, плохого танцора. (Блин! Чуть не написАл "бидэ").
o_smirnov 10 февраля 2018 | 00:59
Когда движение льдов снесёт "Крымский мост", Москва обвинит США сначала в наступлении зимы, а потом в наступлении весны.