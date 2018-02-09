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Эксклюзив Эха 23:00, 09 февраля 2018

Избирком Новосибирской обл. запретил публиковать фото пикетчика в жилете с надписями «Путин – беда России»

Избирком Новосибирской области запретил публиковать фотографии пикетчика, который к приезду Путина в Академгородок вышел на улицу в жилете с надписями «Путин – беда России» и «Путин плохой президент». Местное издание «Академ.Инфо» уже закрыло комментарии к своей заметке.
Как сообщает издание «Медуза», избирательная комиссия пришла к выводу, что пикетчик «занимался деятельностью, способствующей формированию отрицательного отношения избирателей к кандидату в президенты Владимиру Путину».

Жители России имеют право выражать свое мнение о кандидатах в президенты и должностных лицах, в том числе и во время избирательной кампании. Такое мнение высказал «Эху Москвы» сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Григорий Мельконьянц добавил, что СМИ освещают происходящее в стране, и одиночный пикет тоже является инфоповодом.

Комментарии

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alrichter 09 февраля 2018 | 23:03

Недалёк тот день, когда запретят запрещающих..

jidkov 09 февраля 2018 | 23:28

Путин – беда России
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Реальная беда. Кто бы сомневался...

stalin_zhiv 09 февраля 2018 | 23:41

За прошедшие 18 лет, как в том мультфильме "Приключения капитана Врунгеля", от надписи отвалились две буквы - "ПО"?
Забавно.

andygo__ru 10 февраля 2018 | 01:13

stalin_zhiv: "За прошедшие 18 лет, как в том мультфильме "Приключения капитана Врунгеля", от надписи отвалились две буквы - "ПО"? " ---


--- скорее, сам Владимир Владимирович уже окукливается: в последнее время о нем - или хорошо, или - ничего... :(

mikhail_spb_ 09 февраля 2018 | 23:03


А что, жилет с классной надписью!
Если бы наладили массовый выпуск и продажу таких жилетов, то очень многие россияне с удовольствием бы их носили.
Главное - надпись соответствует действительности.

soviet_spy 09 февраля 2018 | 23:13

mikhail_spb_: А ты бы с удовольствием носил жилет с надписью "Дебил"...

soviet_spy 09 февраля 2018 | 23:15

Главное - надпись соответствует действительности.

begly_ 09 февраля 2018 | 23:22

soviet_spy:

Большинство россиян так и думает, стебется от бессилия, произносит: 18 марта пойдем выбирать Путина!

mark60n 10 февраля 2018 | 01:50

begly_: А что,тех кто проголосовал за других кондидатов,будут отстреливать?

begly_ 10 февраля 2018 | 02:13

mark60n:

До этого надеюсь не дойдет в этом году, но за бычок об портрет Иисуса сажать, как за газету с портретом об задницу когда то при Сталине, уже начали.

lager23 09 февраля 2018 | 23:32

soviet_spy: вы, наверное, путераст?

pit_in_piter 09 февраля 2018 | 23:30

soviet_spy: Курящий кончает раком!

mark60n 10 февраля 2018 | 01:47

mikhail_spb_: Проблемы то какие?Взял бы и наладил.Представляю,mikhail_spb_,мультитриллиалдер.

soviet_spy 09 февраля 2018 | 23:04

Мельконьянц - дерьмо России..
Свобода слова...

pycckoe_cpy 09 февраля 2018 | 23:15

soviet_spy: путин - это )(уйлонаш. Пусть уже до конца обезжирит рашку. Он справится.

pit_in_piter 09 февраля 2018 | 23:39

soviet_spy: Характеристка на Штирлица Фон Отто:" штандартенфюрер, характер нордический, беспощаден к врагам Рейха, чемпион Берлина по теннису ". Знает, что запоминается последнее слово: "дерьмо России."

tks 10 февраля 2018 | 01:07

pit_in_piter: Характеристика Штирлица Макса Отто..." так правильно )))

bbob 10 февраля 2018 | 00:28

soviet_spy: Скажи, запутинский ушлепок, а каково это - понимать, что поддерживаешь озерно-кущевскую банду, ту самую, которая, в т.ч., сожгла в Кущевке живьем 9-месячную Амиру Аметову? Ты же сам знаешь, что ты гнида, как тебе с этим живется?

nitsahon 09 февраля 2018 | 23:07

правды все равно не утаить....
так что будет это фото опубликовано много еще где...

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ys171717 09 февраля 2018 | 23:14

Проблема Урфина Джюса даже не в том, что он трусливый и лживый вор, оккупант и диктатор, а в том, что для жителей своей страны он не сделал ничего полезного, а наоборот - уничтожил свободу, право, экономику и мораль.

lager23 09 февраля 2018 | 23:36

ys171717: ещё проср@л все деньги, что свалились нефтяным дождем на головы россиян!

tks 10 февраля 2018 | 01:10

ys171717: Дуболомам нравится именно такой... на то и дерево, чтобы гореть.

lager23 09 февраля 2018 | 23:26

Какие правильные слова!

kp6ic 09 февраля 2018 | 23:31

под запрет. путин ведь с этим мнением не согласен.
идиоты.

drtomsky 09 февраля 2018 | 23:36

Правду говорить легко и приятно. Жаль, что новосибирский избирком этого не понимает.

kaplan911 09 февраля 2018 | 23:40

Беда, трагедия, безысходность и безнадёга.
Всё в одном флаконе.

kaplan911 09 февраля 2018 | 23:45

Как тут не вспомнить М.Е.Салтыкова -Щедрина.
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

edun1952 10 февраля 2018 | 00:02

Совок ,его мать ,со скрипом но возвращается в полном объеме. Осталось Сеть заглушить и можно править родными потемкинскими деревнями до свидания с апостолом Петром.

(комментарий скрыт)

edun1952 10 февраля 2018 | 00:06

Путина в покойники записали -либо хорошо, либо никак.

wurm 10 февраля 2018 | 00:27

Зато всю следующую неделю на 1 канале повторно крутят фильм Оливера Стоуна "Путин". Что за чудо эти президентские выборы...

kochar 10 февраля 2018 | 00:32

Избирком Новосибирской обл. запретил публиковать фото пикетчика в жилете с надписями «Путин – беда России» и разрешил переименовать в жилете на «Путин – победа России».

ly4_sveta 10 февраля 2018 | 00:39

Сейчас у Путина предвыборный слоган - ,,Сильный президент - сильная Россия." Решил брать силой, а не умом. На прошлых выборах был слоган - ,,План Путина - победа России", который умные головы сразу переделали в ,,Клан Путина - беда России." Так все и сбылось.

tks 10 февраля 2018 | 01:04

Путин - БЕДОВАЯ ПОГИБЕЛЬ России.

amrigo 10 февраля 2018 | 01:17

Путин на самом деле беда России, как можно запрещать правду?

(комментарий скрыт)

mark60n 10 февраля 2018 | 02:11

Зашел на сайт "академ.инфо".Форум на эту статью открыт.Кстати,мэр Новосибирска не присутствовал ни на одном из мероприятий, организованных в Новосибирске к приезду президента,потому что у мэра,на это время, запланировано большое количество частных встреч.

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