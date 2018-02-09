Избирком Новосибирской обл. запретил публиковать фото пикетчика в жилете с надписями «Путин – беда России»

Избирком Новосибирской области запретил публиковать фотографии пикетчика, который к приезду Путина в Академгородок вышел на улицу в жилете с надписями «Путин – беда России» и «Путин плохой президент». Местное издание «Академ.Инфо» уже закрыло комментарии к своей заметке.

Как сообщает издание «Медуза», избирательная комиссия пришла к выводу, что пикетчик «занимался деятельностью, способствующей формированию отрицательного отношения избирателей к кандидату в президенты Владимиру Путину».

Жители России имеют право выражать свое мнение о кандидатах в президенты и должностных лицах, в том числе и во время избирательной кампании. Такое мнение высказал «Эху Москвы» сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. Григорий Мельконьянц добавил, что СМИ освещают происходящее в стране, и одиночный пикет тоже является инфоповодом.