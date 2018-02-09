Главам МОК и МПК отправлено письмо с просьбой допустить российских паралимпийцев на Игры в лыжных гонках и биатлоне

Главам МОК и МПК отправлено письмо с просьбой допустить российских паралимпийцев на зимние Игры в лыжных гонках и биатлоне. Послание направил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. «Очень надеюсь и верю, что (главы МОК и МПК найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских играх», — пишет олимпийский чемпион.