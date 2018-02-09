Главам МОК и МПК отправлено письмо с просьбой допустить российских паралимпийцев на Игры в лыжных гонках и биатлоне
Главам МОК и МПК отправлено письмо с просьбой допустить российских паралимпийцев на зимние Игры в лыжных гонках и биатлоне. Послание направил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. «Очень надеюсь и верю, что (главы МОК и МПК найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских играх», — пишет олимпийский чемпион.
Комментарии9
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seryj_wolk 09 февраля 2018 | 22:39
Посмотрел шествие рфской подзаборной на открытии ОИ. Жалкое и позорное зрелище!
pavel_svr 09 февраля 2018 | 22:44
seryj_wolk:
//Посмотрел шествие рфской подзаборной на открытии ОИ. Жалкое и позорное зрелище!//
Посмотрел и чего решил? Вывод какой сделал? Домой не захотелось?
alrichter 09 февраля 2018 | 22:47
Интересно, не возникало ли у Плющенко написать письмо путину, и призвать его прекратить превращать Россию в мирового изгоя. Закончить все развязанные им воины, прекратить превращать собственный народ в безмолвный и боящийся собственной тени скот.
alehan0074 09 февраля 2018 | 23:11
pavel_svrХорошо, что Эхо прокручивает новость про открытие Олимпиады и про ущербное участие России на этом празднике спорта. Люди должны задуматься вот о чем - презик путин жульничал, ссал по чужим пробиркам и думал весь мир наипать, а в итоге сам себя и наипал...как это обычно и бывает с иваном-дураком-гопником:(((
И Россию опозорил и спортсменов опустил. Причем наказаны они не за конкретные нарушения, а за наглую государственную систему поддержки допинга, которую создал путин с мудкой и о чем МОК отчитался и доказал ее наличие. Можно с этим спорить, не соглашаться, аппелировать итд...можно даже соревноваться в Мухосранске и выдавать любые медали как северокорейский ким - проблема в том, что остальным в мире на это вообщем то НАСРАТЬ:)))
Надо ли 18 марта голосовать за гопника Пу???:
monik_7 10 февраля 2018 | 00:23
alehan0074: а меня другое поражает в россиянах когда они видятся на расстоянии и отстраненно - ну не любят они свою страну и упорно игнорируют все отечественное. Им подавай мировой масштаб - чемпионаты мира, олимпиады. А вот я смотрю на своих соотечественников американцев - до фонаря им все, что происходит за пределами их страны.. Суперкубок США по американскому футболу - главное событие мирового значения для любого американца! Игры НХЛ, НБА. А где-то там, всякие олимпиады, спартакиады - это как-то пофиг. Они фанатеют только за то, что происходит в их стране, а не где-то на мировой арене. И спокойно переносят проигрыши своих спортсменов где-то за рубежом своей страны - они и без этого знают, что они самые лучшие и самые крутые. Впрочем, это касается не только спорта - отдыхать в своей стране, лечиться только у себя дома, деньги тратить и детей учить - тутотка, а не бог знает где. Мир за пределами границ государства для американца практически не существует вообще, зато в День Независимости флаги развиваются на ВСЕХ американских домах в любой деревне. А у россиян , где вряд ли мужик деревенский на свой дом флаг своей родины вывесит в День России, наиважнейшее чтобы их флог где-то в чужой стране засветить, в Турции отдыхать, в Германии подлечиться, в США рожать приехать, детей заграницей выучить. Правильно сказано поэтом: ... живем под собою не чуем страны. Отсюда и такой вой неполноценности из-за Олимпиады. А что еще с ЧМ будет...
rena1960 09 февраля 2018 | 22:59
Могу понять по=человечески Плющенко:либо писать письмо...,либо похерят налаженный бизнес в Отечестве....
ospa82 09 февраля 2018 | 23:24
А как же "пасть порву,падлы!". Волк временно напялил овечьью щкуру и жалобно заблеял...
maxvin 09 февраля 2018 | 23:25
Пора МОК переименовать в ЧМОиК! Продаются как проститутки, а потом обижаются, "...как нам не верят? Мы такие честные-честные..."!
ivan127_4 10 февраля 2018 | 00:05
Не забыть бы этого, когда следующий раз нам будут дуть в уши:"Мы же партнеры!"