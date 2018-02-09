Большинство американцев считают честным расследование Мюллера «российского вмешательства» в американские выборы

Большинство американцев считают честным расследование спецпрокурора Роберта Мюллера так называемого «российского вмешательства» в американские выборы. Как следует из опроса организации Marist Poll такого

мнения придерживаются 53% респондентов. Кроме того, 70% опрошенных считают, что Мюллер должен довести расследование до конца. Считают несправедливым расследование 28%, а 16% предлагают уволить спецпрокурора.