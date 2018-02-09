Большинство американцев считают честным расследование Мюллера «российского вмешательства» в американские выборы
Большинство американцев считают честным расследование спецпрокурора Роберта Мюллера так называемого «российского вмешательства» в американские выборы. Как следует из опроса организации Marist Poll такого
мнения придерживаются 53% респондентов. Кроме того, 70% опрошенных считают, что Мюллер должен довести расследование до конца. Считают несправедливым расследование 28%, а 16% предлагают уволить спецпрокурора.
Комментарии23
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metulag 09 февраля 2018 | 22:39
В демократическом обществе люди н когда не имеют единого мнения. Но решает большинство.
Правда не всегда состоящее из самых умных.
Но что поделать.
Кажется Черчилль сказал, что демократия это плохой метод управления, только вот другие еще хуже.
antimalin 09 февраля 2018 | 22:57
Пора переименовать Мосгордуме "Большой Девятинский переулок", где расположено посольство США в Москве, в "Переулок (миллионов) жертв (военных) агрессий США (по всему миру)"
То, что в скобках - это лишь как вариант. Обсуждается.
Ведь слишком длинные названия улиц не приветствуются.
Альтернативный вариант - "Бульвар Эдварда Сноудена, 8" - адрес посольства США в Москве.
boseal 09 февраля 2018 | 23:03
antimalin: Пора переименовать Мосгордуме "Большой Девятинский переулок", где расположено посольство США в Москве // Лучше в честь Эрнесто Че Гевара. Тоже будет приятно сотрудникам).
svirepyy_bambr 10 февраля 2018 | 00:56
boseal: Милая моя, собери референдум, заручись поддержкой местных депутатов...далее говорить не буду....От тебя ведь ничего не зависит. А слово-"референдум" , в рабской России приравнено к экстремизму...Поэтому, девонька, сглотни и сиди , жопу прижав....Да, и не забудь, за плешивого ублюдка проголосовать....
svirepyy_bambr 10 февраля 2018 | 01:01
boseal: Вы такие смешные, как эта "Рыбка"...Сначала вас е..б...ут, а потом вы , со слезами бежите-типа, вас группово поимели......Редкие вы мрази....Заповедные...
metulag 09 февраля 2018 | 23:05
antimalin: мадам, кто вам мешает? Отсосите у Собянина и он переименует.
Или он вами брезгует, мадам?
Правильно брезгует, вы такая скотина, что от вас можно ящуром заразиться.
antimalin 09 февраля 2018 | 23:11
metulag: мадам, кто вам мешает?
///////////////
Я не мадам.
А на аватарке - Алла Пугачева, а не я.
vilingrad 09 февраля 2018 | 23:13
antimalin: Кровавый вашингтонский режим через СМИ распропагандировал несчастных пиндосов.
vilingrad 09 февраля 2018 | 23:15
antimalin: Я не мадам"
Я из эскорта, коллежка Рыбки, и как раз разгар рабочего дня.
antimalin 09 февраля 2018 | 23:52
vilingrad: Я из эскорта, коллежка Рыбки, и как раз разгар рабочего дня.
////////////
Да? Очень интересное признание. Поподробнее, пожалуйста.
mordechai_blinchikov 09 февраля 2018 | 23:19
antimalin:-Я не мадам.
-вы и не мужчина ,так, крысюк
antimalin 09 февраля 2018 | 23:44
mordechai_blinchikov: Иди прославляй дальше своего Петра Ингогнито, который на Мальдивы секретно ездит, и Украину презирает.
И киевский воровской паханат заодно.
Укроботов из Киева типа тебя не приветствую, тролль.
metulag 09 февраля 2018 | 23:53
antimalin: мадам, а зачем вы на аватар женское фото поставили? Вы трансвестит?
idshoohov 09 февраля 2018 | 23:34
antimalin: Нехорошо вы как то про Сноудена
sisyanfashist 09 февраля 2018 | 22:39
Пропагандоны свое дело знают на отлично!
stebinmaku 09 февраля 2018 | 22:44
Колпак Мюллера всегда честен и прозрачен..
cukker 09 февраля 2018 | 22:49
а на основании чего простые так сказать американцы делают такой вывод? у Мюллера глаза честные, как у актера Броневого?
gригорьич 09 февраля 2018 | 23:07
cukker: Как старый нью-йоркец могу Вам сообщить, что нам не нужно заглядывать в глаза Мюллера. Вполне достаточно увидеть чекистский рыбий взгляд Путина, чтобы понять, что Мюллер необходим.
cukker 10 февраля 2018 | 00:23
gригорьич: Григорьич, вы старый украинец
begly_ 09 февраля 2018 | 22:51
А у нас всегда мнение делится 50 на 50 и что тут удивительного?
antimalin 09 февраля 2018 | 23:06
begly_: А у нас всегда мнение делится 50 на 50 и что тут удивительного?
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Тут ты ошибся.
80 на 20.
80 - это те, кто на Эхе большинство составляют, которые против России и за США.
begly_ 09 февраля 2018 | 23:17
antimalin:
А сколько тут за вас, за немцев? А в день победы?
kaplan911 09 февраля 2018 | 23:03
Довольно высокий процент доверия к прокурору.
Не сравнить с нашим цапковым.