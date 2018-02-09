\\ Генпрокурор Юрий Чайка завтра летит в Дагестан. \\

В республике в эти дни проходит крупная антикоррупционная операция. Накануне в Дагестане побывал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По сведениям РБК, Чайка завтра встретится с главой Дагестана Владимиром Васильевым и представит кандидатуру нового прокурора республики. Ожидается, что им станет Денис Попов.

Происходящее в Дагестане вписывается в концепцию активировавшейся борьбы с коррупцией, но выделается на общем фоне размахом предпринятых мер. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал член президиума совета при президенте по межнациональным отношениям Владимир Зорин. Владимир Зорин выразил надежду, что посыл, исходящий от власти, будет услышан и на Северном Кавказе.