Генпрокурор Юрий Чайка завтра летит в Дагестан
В республике в эти дни проходит крупная антикоррупционная операция. Накануне в Дагестане побывал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По сведениям РБК, Чайка завтра встретится с главой Дагестана Владимиром Васильевым и представит кандидатуру нового прокурора республики. Ожидается, что им станет Денис Попов.
Происходящее в Дагестане вписывается в концепцию активировавшейся борьбы с коррупцией, но выделается на общем фоне размахом предпринятых мер. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал член президиума совета при президенте по межнациональным отношениям Владимир Зорин. Владимир Зорин выразил надежду, что посыл, исходящий от власти, будет услышан и на Северном Кавказе.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
alrichter 09 февраля 2018 | 22:32
Главный коррупционер летит туда, откуда сам получает откаты..
ivanov356 09 февраля 2018 | 22:34
Опять разбираться с протестующими дальнобойщиками?
peresvet73 09 февраля 2018 | 22:42
Этнические чистки
kaplan911 09 февраля 2018 | 22:55
\\ Генпрокурор Юрий Чайка завтра летит в Дагестан. \\
С сыновьями.....учить их как "бизнес" делать, не ?!
Заодно сделает сверку расчётов......кто и что недодал вобщак.
kodes Сергей Кодес 09 февраля 2018 | 23:07
//Генпрокурор Юрий Чайка завтра летит в Дагестан//
На постоянное место жительства.
alrichter 09 февраля 2018 | 23:09
kodes: +!00!))))
belovnikita 09 февраля 2018 | 23:19
kodes: лучше на 2 метра вглубь. И забетонировать это воровское дерьмо, чтоб не вылезло!
ed10075 09 февраля 2018 | 23:25
Подпольные казино создавать?
jidkov 09 февраля 2018 | 23:37
Особенности и среда обитания чайки:
... они являются мусорщиками... эти птицы очень шумные, пачкают здания и воруют еду. К тому же они еще и очень хитрые... (С)
jamba 10 февраля 2018 | 00:08
Проснулся царь, протер глаза, окинул взором свой топчан,
И сразу, первой мыслью- как там Дагестан?
Позвал везиря, тот примчался сразу,
Скрывать не стал, и выдал все как есть, не для показу,
Мох-моха запасли порядком, хватит до весны,
Но, в целом, Дагестан устал!
- Что так? – недоуменно буркнул царь
- Чем отяготили мой народ? – повысив голос, стал сверлить властитель подданного взглядом
- Как чем!? – испуганно замямлил «старый лис»
Кататься в масле, покрываться шоколадом,
Устали от того, что манна сыпется с небес,
На елях созревает виноград, а груши, величиной с арбуз,
Так облепляют пни, что ты их, рви не рви, они растут, один конфуз!
- Да, незадача, испытанье не из легких! – пошкрябав под короной лысоватый череп, молвил царь.
- И что мне делать, как помочь народу моему?
- Задача не из легких, но выход есть, и он по силам царскому уму!?
- Давай, нам дорог каждый час!
Царь, предложения готовы!
Ты не сочти за дерзость, но это то, что непременно вызовет восторг.
-Читай?!
- Чтобы спасти горян от прозябанья,
верни им малость;
Перебегать шоссе на красный свет,
кур разводить в домашних гаражах и на балконах,
стоять под грузом, плавать за буйки,
и наконец, вершина дерзости былой -
амортизаторы «Калинам» обрезать?
Царь призадумался, поковырялся пальцем под короной, и изрек:
- То, что в начале - дерзость, вольнодумство, не согласен!
А вот пружины «Ладам», да, готовь Указ!
Везирь ушел, а царь, устав от царских дел, решил прилечь.
Он знал, проснувшись на закате,
И, как обычно, позевав и оглянув топчан,
Он сразу встретит мысль,
А как там Дагестан?;)
(мох-мох (авар.) - соленый курдючный жир!)