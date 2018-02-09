В центре чеченского Курчалоя власти сносят 37 частных домов

Как сообщает правозащитный центр «Мемориал», дома сносятся без предварительного согласования с хозяевами. Выкуп земель и построек не осуществлялся. В числе сносимых и дом семьи арестованного руководителя грозненского «Мемориала» Оюба Титиева. Как отмечает правозащитный центр, никто не протестует. Люди безропотно ищут места, куда они могут переехать и вывезти свое имущество. На участке, где сносится жилье, хотят построить торгово-развлекательный центр. Полностью освободить свои дома жильцы должны к 12-му февраля. 1-го марта уже начнется строительство торгового центра.