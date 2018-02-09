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22:05, 09 февраля 2018

В центре чеченского Курчалоя власти сносят 37 частных домов

Как сообщает правозащитный центр «Мемориал», дома сносятся без предварительного согласования с хозяевами. Выкуп земель и построек не осуществлялся. В числе сносимых и дом семьи арестованного руководителя грозненского «Мемориала» Оюба Титиева. Как отмечает правозащитный центр, никто не протестует. Люди безропотно ищут места, куда они могут переехать и вывезти свое имущество. На участке, где сносится жилье, хотят построить торгово-развлекательный центр. Полностью освободить свои дома жильцы должны к 12-му февраля. 1-го марта уже начнется строительство торгового центра.

Комментарии

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soviet_spy 09 февраля 2018 | 22:10

Дома террористов нужно сносить, как это делают в Израиле...

kriimsdyk 09 февраля 2018 | 22:11

soviet_spy: да всю Чечню надо снести в Казахстан, как Сталин сделал. 23 февркаля юбулей

boseal 09 февраля 2018 | 22:18

kriimsdyk: Пожалуй впервые с Вами соглашусь..

patrik01 09 февраля 2018 | 22:32

В числе сносимых и дом семьи арестованного руководителя грозненского «Мемориала» Оюба Титиева...

Торгово-развлекательный центр строится специально из-за того, чтобы снести дом наркобарона Оюба Титиева?

nic60 09 февраля 2018 | 23:06

patrik01: Сам ты наркобаран-если кто и крышует наркотрафик в Чечне-то именно сам Герой и Академик...

patrik01 09 февраля 2018 | 23:13

nic60:

Врёшь небось, говно израильское?

svirepyy_bambr 10 февраля 2018 | 00:29

patrik01: Забавно...Патрикеевна, ты сглатываешь или сплёвываешь? Или у тебя-групповое изнасилование?

djuga 10 февраля 2018 | 00:40

patrik01: чтобы снести дом наркобарона Оюба Титиева?
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Вы окончательно деградировали. Как в свое время ваш коллега vatson. Кстати, где он - жив ли, здоров? Он тоже сошел "с разумной орбиты" и исчез в итоге насовсем.
Мечтаете повторить его судьбу? Тогда поторопитесь - у вас осталось очень мало времени.

(комментарий скрыт)

djuga 10 февраля 2018 | 00:45

kriimsdyk: да всю Чечню надо снести в Казахстан, как Сталин сделал. 23 февркаля юбулей
=========================================================================================

Вы либо идиот, либо провокатор. Ни то, ни другое не интересно.
А вот снести 37 родовых домов, где родились и выросли несколько поколений - просто так, в угоду какому-то "властному придурку"... Только за одну мысль об этом его надо сделать изгоем. Навсегда!

kriimsdyk 10 февраля 2018 | 01:12

djuga: были бы они достойны лучшей жизни, давно поменяли бы себе руководство. А так - только в Казахстан. Страна любит Сталина не просто так.

djuga 10 февраля 2018 | 01:14

kriimsdyk: Страна любит Сталина не просто так.
===========================================================================

Любить изверга - это извращение.
Мы с вами живем в разных странах.

kriimsdyk 10 февраля 2018 | 01:33

djuga: ну посмотрите статистику.

alo0000 09 февраля 2018 | 22:22

soviet_spy: Лучшие устрицы во Франции.

nic60 09 февраля 2018 | 23:03

soviet_spy: Учите матчасть-для того чтоб снести дом террориста , убийцы израильтянина-нужно решение первичного суда и подтвердение БАГАЦ(Высший Суд Справедливости)-аналог российского Верховного Суда в одном флаконе с КСРФ..

vlad_kondrat 09 февраля 2018 | 23:16

nic60: Ну так это в Израиле, в Чечне Рамазан и верховный суд и султан и отец родной, что решит тому быть, эдакая российская Зимбаве.

puteshestvennik 10 февраля 2018 | 00:02

soviet_spy: Если как в Израиле то сначала должен быть суд с приговором

svirepyy_bambr 10 февраля 2018 | 00:26

soviet_spy: Согласен....Так чего ж ты, пад..ло...,, не сносишь домик Акадэмика? Ссышь, рассиянин?

nikanor1975 09 февраля 2018 | 22:17

Ждём. Скоро и к нам придут. Окажем сопротивление, привлекут как за болотную. Сидим дальше.

boseal 09 февраля 2018 | 22:21

nikanor1975: Боюсь, что к Вам не придут, так как "карбонарии", которые только ждут могут в конце концов и не дождаться).

nestor199 09 февраля 2018 | 23:01

boseal: Соблюдаются. Только не Оюбом Татиевым.

(комментарий скрыт)

askol2016 09 февраля 2018 | 22:23

Титиев первым получил обещанное жилье. С зарешеченными окнами.

headhunter_ 09 февраля 2018 | 22:59

askol2016: "Титиев первым получил обещанное жилье. С зарешеченными окнами."

Скоро все путенская Россия такое жилье получит.

(комментарий скрыт)

alextheterrible 09 февраля 2018 | 22:43

Там хоть какие-то законы соблюдаются? Кто-то слышал, что такое Конституция РФ?

nic60 09 февраля 2018 | 23:11

alextheterrible: Откуда в шариатском чесенском халифате-Конституция РФ, если сам Гарант КРЫ-Чечне контрибуцию платит?

paganel66 09 февраля 2018 | 22:47

Сколько жлобья в комменты набежало. ни грамма сочувствия к людям. дай Бог чтоб и с вами также поступили. аминь.

scorpio_ 09 февраля 2018 | 22:53

paganel66: Вся эта мерзота взвоет, когда придут к ним, неважно, по какому поводу. Поражает другое - храбрые и мужественные чеченцы безропотно покидают свои дома. Неужели правда?!

nestor199 09 февраля 2018 | 23:03

scorpio_: А кто Вам сказал, что в этих домах жили нохча?

gudriksson 09 февраля 2018 | 23:13

новости оттуда давно пора отдельной колонкой "параллельная вселенная"

vlad_kondrat 09 февраля 2018 | 23:13

Эти бедные люди не захотели целовать стопы великого и мудрого Султана Рамазана.

kaplan911 09 февраля 2018 | 23:37

Блин, до чего же народец помельчал.
А говорят, что русских (в смысле россиян) не любят, русофобами кличут.
А за что вот таких....любить, уважать ?!
Прав был А. Солженицин.
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап.
Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком.
У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги.
Его страна способна только угрожать, унижать и убивать.
И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих
родителей и детей, качеством жизни собственного народа.
Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные".

boda 10 февраля 2018 | 00:18

Для современной Чечни внесудебный снос домов - это обычное явление, так что нечего возмущаться, если даже Окурок не возмущается.

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