Суд в Нижнем Новгороде заочно арестовал фигуранта так называемого «списка Титова»

Как сообщает РБК, речь идет об адвокате Евгении Рыжове, объявленном в розыск по делу о рейдерстве. Ему вменяется шесть эпизодов мошенничества. Бизнес-омбудсмен включил его в переданный президенту список предпринимателей, желающих вернуться в Россию.

Случай с Рыжовым показывает, что не давать российским бизнесменам вернуться из-за границы, возбуждая против них дела – прекрасная возможность оказывать на них давление, — так считает политолог Валерий Соловей.

По некоторым данным, Рыжов сейчас находится в США и его могут выдворить из страны за нарушение миграционных законов.