Суд в Нижнем Новгороде заочно арестовал фигуранта так называемого «списка Титова»
Как сообщает РБК, речь идет об адвокате Евгении Рыжове, объявленном в розыск по делу о рейдерстве. Ему вменяется шесть эпизодов мошенничества. Бизнес-омбудсмен включил его в переданный президенту список предпринимателей, желающих вернуться в Россию.
Случай с Рыжовым показывает, что не давать российским бизнесменам вернуться из-за границы, возбуждая против них дела – прекрасная возможность оказывать на них давление, — так считает политолог Валерий Соловей.
По некоторым данным, Рыжов сейчас находится в США и его могут выдворить из страны за нарушение миграционных законов.
Комментарии7
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soviet_spy 09 февраля 2018 | 22:07
Нужно их выманить в Россию и конфисковать награбленное...
makhnaehe 09 февраля 2018 | 22:18
soviet_spy: Потом судить и каждому срок, ну может скостить пару лет, учитывая смягчающее обстоятельство - желание вернуться на Родину. Почитал биографию всех этих титовцев и суть предявленных им обвинений. Сложилось впечатление что все они мошенники и воры, клейма ставить не куда. Многие все свалили за бугор, нарушив подписки о не выезде, в ходе следствия, избежав суда.
patrik01 09 февраля 2018 | 22:37
Речь идет об адвокате Евгении Рыжове, объявленном в розыск по делу о рейдерстве. Ему вменяется шесть эпизодов мошенничества...
И зачем Борис Титов хочет вернуть в Россию адвоката-рейдера, профессионального мошенника? В чём заключается "бизнесменство" Евгения Рыжова?
tks 09 февраля 2018 | 22:15
Титов - лживая подстилка чекистская.
good__world 09 февраля 2018 | 22:20
Ещё недавно наши либералы
Павленскому пели хоралы
А как только художник попал во французскую тюрьму
Либералы язык засунули в .опу и ни гу-гу!
hello_kiddy 09 февраля 2018 | 22:31
расеяны, у вас какая-то нездоровая страсть к спискам:
то пиндостанцы вас в разные списки включают, то список титова...
предлагаю вам персональный список, так называемей to do list:
1. проснулся, почистил зубы.
2. поцеловал портрет путина на стене
3. пошел на работу зарабатывать бабло для тех, кто оказался в американском списке.
4. пришел домой, включил телек, чтобы узнать в какой великой стране вы живете...
впринципе, этот список можно модифицировать под свои нужди, но пункт 2 менять не рекомендуется...
ivan127_4 10 февраля 2018 | 00:10
hello_kiddy: у вас какая-то нездоровая страсть к спискам:
то пиндостанцы вас в разные списки включают...
_________
Вы сами говорите, что списки составляют пиндостанцы, но обвиняете россиян в нездоровой страсти к спискам?!
Натурально вывих мозга.