ФБК потребовал от СК проверить информацию из расследования про бизнесмена Дерипаску и вице-премьера Приходько

Фонд борьбы с коррупцией потребовал от СК проверить информацию из расследования про бизнесмена Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько. Как сообщает газета «Ведомости», в понедельник аналогичное заявление будет направлено главе управления президента по противодействию коррупции Андрею Чоботову. ФБК утверждает, что во время поездки на яхте Дерипаски Сергею Приходько незаконно оказывались услуги имущественного характера. Ранее Алексей Навальный призывал Владимира Путина отправить Приходько в отставку и лично принять участие в расследовании коррупции в своей администрации.

Ранее и в правительстве, и в Кремле комментировать расследование Алексея Навального отказались.

Между тем, вице-премьер Сергей Приходько заявил, что не будет судиться с Алексеем Навальным из-за обвинений в коррупции. В то время как миллиардер Олег Дерипаска намерен подать к политику иск о защите чести и достоинства.

Реакция высокопоставленного чиновника российского правительства на материалы, обнародованные фондом Алексея Навального, последовала спустя более чем сутки после публикации расследования. Вице-премьер Сергей Приходько, комментируя ситуацию «РБК», назвал Навального «политическим неудачником», а опубликованные им материалы — «попыткой устроить провокацию, сумбурно смешав всё возможное и невозможное — от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично [Пола] Манафорта». Подавать в суд на Навального Приходько не собирается, по словам чиновника, «слишком много чести» для оппозиционера. Чиновник правительства добавил, что «по большому счёту на такое надо было бы ответить по-мужски», однако он намерен остаться в рамках правового поля.

Иной тактики намерен придерживаться другой фигурант расследования — миллиардер Олег Дерипаска. Его представитель в интервью «РИА «Новости» заявил о подготовке судебного иска и назвал сделанные Навальным заявления «одним из проявлений спланированной заказной кампании, призванной дискредитировать репутацию Дерипаски». Никакого отношения к действительности эти факты не имеют, они — «плод воображения группы лиц», — сказал представитель бизнесмена. Аналогичное заявление сам Дерипаска разместил у себя в Instagram. Политик Алексей Навальный уже ответил ему, предложив опровергнуть изложенные в расследовании факты, касающиеся его совместных яхтенных походов с вице-премьером Сергеем Приходько в компании «девушек из эскорт-агентств». Вскоре после этого Дерипаска закрыл возможность комментирования своих публикаций.

По данным ФБК, сотрудница эскорт-агентства по имени Настя Рыбка полтора года назад сопровождала Дерипаску и Приходько в их совместном путешествии на яхте миллиардера, во время которого чиновник и бизнесмен обсуждали, в том числе, политические вопросы: в частности, отношения между Москвой и Вашингтоном.