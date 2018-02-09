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21:32, 09 февраля 2018

NASA причислила родстер Tesla к астрономическим объектам

Автомобиль «Тесла» Илона Маска, запущенный в космос 6-го февраля, внесен в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы лаборатории реактивного движения NASA. «Тесла» занесена в базу как космический корабль. В описании упомянуты все предметы в машине – манекен в скафандре, игрушечная машинка той же модели с маленькой фигуркой астронавта, электронная копия книги Айзека Азимова, а также металлическая пластина с именами 6-ти тысяч сотрудников Space X.

Комментарии

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gvs 09 февраля 2018 | 21:37

Родстер Маска - это почти как чайник Рассела )))

stalin_zhiv 09 февраля 2018 | 22:10

У Ким Чен Ына появилась цель в космосе для новых испытаний... Американские власти будут довольны.

dvch_nic 09 февраля 2018 | 22:16

stalin_zhiv: Ты, деби, думаешь ын последнюю свою ракету по этому авто запустит? Хорошо бы, но думаю он не такой идиот безмозглый как ты. Она же у него летит куда хотит.

russsibiryak 10 февраля 2018 | 01:11

dvch_nic: Ын - хитрожопый внук хитрожопого дедушки. Северокарейский паразит. Но что печальнее для общества, паразит на троне или кретины, отчаянно и древообразно пытающиеся острить и охаивать тех, кто самодостаточен и не жертва паразита. Кретинам помыть бы наконец-то свои тушки и постричь ногти, а также прекратить плеваться в посторонних прохожих.

vpu2011 09 февраля 2018 | 21:41

Класс, как памятник человечеству
:)

wrongway1 09 февраля 2018 | 21:52

вот инопланетяне удивлятся....подумают----а мы тут межзвёздные корабли изобретаем.а тут чудак на родстере путешествует

sproter 09 февраля 2018 | 21:52

В ответ, по представлению Роскосмоса, таксе, которую топил Рогозин, присвоено звание майор и Герой Федерации.

nikmart001 09 февраля 2018 | 21:59

Мало мусора летает вокруг Земли, теперь целый автомобиль будет летать.
Правда крупный мусор легче отслеживать, чтобы спутники с ним не сталкивались, но у НАСА работа такая, за мусором на орбите следить. Кстати, они сами этот запуск и спонсировали.

dvch_nic 09 февраля 2018 | 22:19

nikmart001: Деби, родная ты наша. А этот объект не вокруг Земли летает.
Неужели ты настолько безмозгла, что не знала этого? Удивляюсь я что за тупиц в портянки набирают ради дешевизны.

nikmart001 09 февраля 2018 | 22:51

dvch_nic: Придурок, ну тогда расскажи где он летает?
Ты еще скажи. что это самая мощная ракета.
Я понимаю, что либерастам платят больше, но ты за меня не переживай....

metulag 10 февраля 2018 | 00:13

nikmart001: Дружище, ну нельзя так тупо на критику реагировать.
---------------------------------------------
Американская аэрокосмическая компания SpaceX во время первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy запустила в космос личный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster. После выхода на стабильную околоземную орбиту вторая ступень включила двигатель третий раз и вывела платформу с электромобилем на гелиоцентрическую орбиту, пересекающую орбиту Марса, но не доходящую до орбиты Цереры
-----------------------------
тебя, конечно, опустили, но зачем ты это демонстрируешь?
Деби, родная, ее астрономы всего мира наблюдают. И кроме таких дебилов как ты никто не сомневается, что это самая мощная на сегодня ракета.

А что либералам больше платят сказывается, среди них поэтому не таких дебилов как ты.
за такие гроши в портянки только отребье идет.

captainobvious 09 февраля 2018 | 22:18

каждый правоверный либерал обязан как минимум 3 часа в день проводить за просмотром прямой трансляции из кабины космического родстера Маска...

alehan0074 09 февраля 2018 | 22:32

captainobvious: это хорошо, что Эхо прокручивает эту новость. Пусть нормальные люди и в России радуются и гордятся достижениями свободного мира, безоговорочным лидером которого являются США! Именно поэтому у нас есть теслы, боинги, айфоны, томагавки, авианосцы, фальконы... Редко, но можно и в шаражке под дулом пистолета что-то сделать как С.П. Королев, но вот чтобы постоянно как Маск, Гейтс, Брин, Форд..итд - здесь свобода нужна как в США.

captainobvious 09 февраля 2018 | 23:02

alehan0074: достижением свободного мира была высадка астронавтов на Луну... сейчас, когда Маск, спустя полвека смог частично повторить лишь МАЛУЮ часть того, что называлось "лунной программой" - произвести тестовый запуск тяжелой ракеты, теоретически пригодной для межпланетных перелётов, - это является не столько "достижением свободного мира", сколько наглядным напоминанием о деградации современной космонавтики, будь то американская или российская...

litovec55 09 февраля 2018 | 23:46

alehan0074: Редко, но можно и в шаражке под дулом пистолета что-то сделать
Дуло у тебя, а у пистолета, ствол!
убыток американского производителя электромобилей и солнечных панелей Tesla завершил 2017 год с крупнейшим в своей истории убытком – более $1,4 млрд.
А, все очень просто, Маск обычный мошенник. Э/мобили на сегодняшний тупиковая ветвь в развитии автопрома. Во первых, необходимо вырабатывать э/энергию на стороне. Во вторых самое узкое место производство аккумуляторов для э/мобилей ( также для солнечных батарей и ветряков) Редеоземельных металлов гораздо меньше, чем нефти и сегодня не возможно резко нарастить их выпуск! А сверх тяжелая ракета, это вообще рекламный трюк мошенника! А НАСА причислила... рука,руку моет!

alehan0074 10 февраля 2018 | 00:10

litovec55: иди гуляй, балалаечник! По пятницам тебе никто не подаст.:) Маск - мошенник??? Ну, ну:))) ты не попутал его с говнопутинскими гос чиновниками, которые живут на налоги граждан и пилят чужие деньги?

LOL! Путирашинские идиоты вроде тебя умиляют:)))! Ты сидишь в говне, списываешь в школе, с самого детства врешь, даёшь взятки, ссышь по чужим пробиркам и жульничаешь в спорте, воруешь бюджетные деньги и обманываешь таких же 86% говнюков как и ты сам...но почему то уверен, что в остальном мире все точно так же как и в путираше:))). Ты ИДИОТ и на самом деле не видишь рвзницы??? В Америке частный бизнес, теслы, боинги, фальконы, айфоны, сурер лекарства и врачи, интернет и компьютеры на которых ты пишешь свои высеры...у тебя коррупционный гос капитализм типа венесуэла, лада калина, икра, водяра , бляди на тверской и яхтах дерепаски с приходькой и такса рагозина:)))

litovec55 10 февраля 2018 | 00:33

alehan0074: В Америке частный бизнес, теслы, боинги, фальконы,
Правильно говорят, тупые, ну тупые! Tesla завершил 2017 год с крупнейшим в своей истории убытком – более $1,4 млрд! Пугало тупое, откуда такие убытки?
От частной инициативы? Из каких средств он их покроет? Очень просто, ваша НАСА покроет, она через Маска бабки отмывает! Одиниз известных контрактов, на 700млн$ . Так, что коррупция процветает! Наши мошенники дети малые по сравнению с американскими!

russsibiryak 10 февраля 2018 | 01:23

alehan0074: Фуйню порет, сразу понятно, Я обычно уже не обращаю внимания на одержимых типа litovec55 на работе у себя. Чем больше с такими дискуссируешь, тем больше вреда для дела.

tks 09 февраля 2018 | 22:38

captainobvious: Каждый правоверный путираст обязан как min прослюнявить портрет изобретателя Барога...

tks 09 февраля 2018 | 22:33

На очереди в список - БаРоги ("Батуты Рогозина")? Чем каждый Барог не "космический корабль или объект Солнечной системы лаборатории реактивного движения NASA"?

boseal 09 февраля 2018 | 22:44

tks: товарищ Маск большой молодец, ибо делает действительно важные вещи с ноткой креатива. Всегда удивлялся людям, которые обвиняют его в кражах гос. бюджета США. А Рогозин уйдет, как когда-то Сердюков (не к ночи будет помянут), и "на марсе будут яблони цвести").

litovec55 09 февраля 2018 | 22:49

убыток американского производителя электромобилей и солнечных панелей Tesla завершил 2017 год с крупнейшим в своей истории убытком – более $1,4 млрд.
А, все очень просто, Маск обычный мошенник. Э/мобили на сегодняшний тупиковая ветвь в развитии автопрома. Во первых, необходимо вырабатывать э/энергию на стороне. Во вторых самое узкое место производство аккумуляторов для э/мобилей ( также для солнечных батарей и ветряков) Редеоземельных металлов гораздо меньше, чем нефти и сегодня не возможно резко нарастить их выпуск! А сверх тяжелая ракета, это вообще рекламный трюк мошенника! А НАСА причислила... рука,руку моет!

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