NASA причислила родстер Tesla к астрономическим объектам

Автомобиль «Тесла» Илона Маска, запущенный в космос 6-го февраля, внесен в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы лаборатории реактивного движения NASA. «Тесла» занесена в базу как космический корабль. В описании упомянуты все предметы в машине – манекен в скафандре, игрушечная машинка той же модели с маленькой фигуркой астронавта, электронная копия книги Айзека Азимова, а также металлическая пластина с именами 6-ти тысяч сотрудников Space X.