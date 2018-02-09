Американский телеканал CBS 11 февраля покажет первое телевизионное интервью информатора ВАДА Григория Родченкова
По данным ряда СМИ, Родченкову сделали несколько пластических операций в рамках программы защиты свидетелей в США. Именно поэтому он давал показания на заседании Спортивного арбитражного суда посредством видеоконференции, скрывая за экраном свое лицо. Внешний вид Родченкова был еще раз радикально изменен перед эфиром программы CBS. Он предстал без усов и с крашеными волосами.
Комментарии9
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iwanow62 09 февраля 2018 | 21:40
если будет ледоруб или прыжок с небоскрёба или даже удушье-однозначно самоубийство.
pa6o4uu 09 февраля 2018 | 21:57
iwanow62: шарфик. пепельница..
rouslllllanist4e 09 февраля 2018 | 22:00
Подарили бы немцы Грише за хорошую работу трусы с алярмом для джоггинга.
Будет вместе с бронежилетом носить.
stebinmaku 09 февраля 2018 | 22:27
Несладка житуха у информатора-анализатора - то в моче, то в кале с предсмертной испариной на крашеных подбритых висках..
mc_cloud 09 февраля 2018 | 22:11
Вот это они его защищают! Показали новую рожу на весь мир! Чтобы не скрылся от российских биатлонистов.
pirogok2014 09 февраля 2018 | 22:18
Я бы Баха и Макларена завалил бы для остраски.
golodomor__ce_hohlokost 09 февраля 2018 | 22:23
А ещё Родченкову для маскировки член ко лбу пришили. Теперь точно никто не узнает.
boseal 09 февраля 2018 | 22:33
Совет американцам (хотя они скорее всего и без меня до этого давно додумались) - прибейте Родченкова в аккурат на закрытие Олимпиады, ибо всем понятно кого можно будет сиюминутно объявить заказчиком.
P.S. Только не делайте это налетом спецназа переодетого в ватники и ушанки с красными звездами).
echo_shar 09 февраля 2018 | 22:48
Шизикам такие операции противопоказаны. Они так совсем с ума сходят! ))