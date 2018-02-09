Американский телеканал CBS 11 февраля покажет первое телевизионное интервью информатора ВАДА Григория Родченкова

По данным ряда СМИ, Родченкову сделали несколько пластических операций в рамках программы защиты свидетелей в США. Именно поэтому он давал показания на заседании Спортивного арбитражного суда посредством видеоконференции, скрывая за экраном свое лицо. Внешний вид Родченкова был еще раз радикально изменен перед эфиром программы CBS. Он предстал без усов и с крашеными волосами.