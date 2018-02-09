Бывший главред «Ленты.ру» Алексей Гореславский стал зам.начальника управления президента по общественным проектам
Об этом «Газете.ру» сообщил источник, близкий к администрации главы государства. Ранее Гореславский несколько лет проработал в группе компаний «Рамблер» исполнительным директором по медиа, работал также в Интерфаксе и в интернет-газете «Взгляд».
Комментарии7
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anemon 09 февраля 2018 | 21:43
Лента.ru - СМИ типа Раша Тудей. Гореславский либо попался на гос. удочку, либо вообще не в теме. Можно представить себе те "общественные проекты"! (погуглите, кстати)
skanon 09 февраля 2018 | 21:46
Это хорошо или плохо?
captain_ 09 февраля 2018 | 21:52
Все видели сегодня как шагала страна 404 в Корее?
В форме ихтанет, с флагом ихтанет...
idruker 09 февраля 2018 | 21:53
Молодец! Превратил хороший ресурс в помойку за считанные недели, надеюсь в то же самое превратит и АП.
spacian 09 февраля 2018 | 22:09
Бывших главредов не бывает.
tks 09 февраля 2018 | 22:28
K.O.З.E.Л. ленточный, короче... Горе Славить будет...
vpu2011 09 февраля 2018 | 23:35
не насосал, а подарили