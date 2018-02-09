Мэр Москвы поблагодарил столичную прокуратуру за снижение преступности в городе
По словам Сергея Собянина, показатели по кражам, грабежам, разбоям снизились в прошлом году более чем на треть. Ни один город не может похвастаться такой динамикой, — считает Собянин. Его слова приводит агентство «Интерфакс».
Комментарии3
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nikto_nikak 09 февраля 2018 | 12:41
А прокуратура здесь причем? Соглашается с сокрытием преступлений полицией?)))))) И надзорные мероприятия видимо по какой-то причине не выявляют преступлений, да?))))
nichirin 09 февраля 2018 | 12:42
Типа перевыполнили план? Трудяжки.
democ 09 февраля 2018 | 12:47
Эх оленевод, оленевод. Всё время пытается тень на плетень навести. Грабить и разбойничать в современном мире не актуально. Мелко. Мошенничать с бюджетными деньгами, вот это круто. Только вот про борьбу с этим злом - ни слова.