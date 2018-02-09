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12:36, 09 февраля 2018

Мэр Москвы поблагодарил столичную прокуратуру за снижение преступности в городе

По словам Сергея Собянина, показатели по кражам, грабежам, разбоям снизились в прошлом году более чем на треть. Ни один город не может похвастаться такой динамикой, — считает Собянин. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

Комментарии

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nikto_nikak 09 февраля 2018 | 12:41

А прокуратура здесь причем? Соглашается с сокрытием преступлений полицией?)))))) И надзорные мероприятия видимо по какой-то причине не выявляют преступлений, да?))))

nichirin 09 февраля 2018 | 12:42

Типа перевыполнили план? Трудяжки.

democ 09 февраля 2018 | 12:47

Эх оленевод, оленевод. Всё время пытается тень на плетень навести. Грабить и разбойничать в современном мире не актуально. Мелко. Мошенничать с бюджетными деньгами, вот это круто. Только вот про борьбу с этим злом - ни слова.

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