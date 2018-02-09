ЦБ отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Финансово-промышленный капитал»
В пресс-службе регулятора отметили, что банк не раз допускал нарушения закона о противодействии отмыванию денег и проводил теневые валютно-обменные операции. По данным сайта «Банки.ру», финансово-кредитное учреждение занимало место в третьей сотне в рейтинге российских банков по размеру активов. Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 22 февраля.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт